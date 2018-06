Schauvliege: 'Stedenbouwkundige verordeningen mogelijk onwettig'

Vorige week schreef De Tijd dat het Hof van Justitie oordeelde dat overheden eerst een milieu-effectenrapport (MER) moeten opstellen vooraleer ze een stedenbouwkundige verordening kunnen uitvaardigen. Zo een verordening is een kader waar de overheid vergunningsaanvragen aan aftoetst en die bijkomende regels vastleggen over hoe je mag bouwen.

De Raad van State had dat advies gevraagd aan het Hof, nadat er onder meer een zaak was voorgekomen over de ontwikkeling van de Brusselse Wetstraatbuurt. Men is er altijd van uitgegaan dat stedenbouwkundige verordeningen niet onder de MER-richtlijn vallen, maar enkele actiegroepen beweren dat dat wel het geval is.