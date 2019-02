Schauvliege dwingt CD&V tot damagecontrol

Vlaams minister Joke Schauvliege neemt ontslag als minister, maar blijft wel Oost-Vlaams lijsttrekster. CD&V hoopt de meubelen te redden nadat de partij in een bijzonder pijnlijke situatie was beland.

‘CD&V dreigt hierdoor een hele generatie jongeren te missen.’ Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi legde dinsdag de vinger op de pijnlijke wonde. De uitspraken zaterdag van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege voor een landbouwersvereniging plaatste haar partij in een bijzonder lastig parket.

In die speech zei ze niet alleen dat de Staatsveiligheid een complot achter de klimaatbetogingen ziet, maar bracht ze ook de klimaatbetogers in diskrediet door te insi-nueren dat er meer achter de klimaatmarsen zat dan spontane acties van jongeren. Dinsdagochtend moest ze toegeven dat dat van de Staatsveiligheid niet klopte. Maar, zo benadrukte ze op Radio 1, ‘ik heb niet gelogen, ik heb me alleen vergaloppeerd.’

Geloofwaardigheid

Door de uitspraken is CD&V haar laatste greintje geloofwaardigheid op het vlak van het klimaatbeleid kwijt. En dat net op een moment dat CD&V zich in de match probeerde te spelen.

Daarom lanceerde CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke afgelopen zondag een investeringsplan voor het klimaat. En stelde de partij voor om haar parlementsleden naar de scholen te sturen om het klimaatbeleid uit te leggen. Maar het kwam over als een krampachtige poging. Echt gas geven kan CD&V niet doen, want met Joke Schauvliege levert ze al tien jaar de minister van Klimaat. Met de uitschuiver van Schauvliege wordt het helemaal aartsmoeilijk om zich in het klimaatdebat te mengen.

‘Al de pogingen van CD&V worden tenietgedaan door de beelden van Joke Schauvliege die op de klimaatbetogingen de kop van Jut is, zelfs bij jongeren’, zegt de Gentse politicoloog Nicolas Bouteca. ‘Ze geldt als de verantwoordelijke voor het nonbeleid. Dat is dramatisch voor die partij. Er was al de perceptie dat ze in de zak van de Boerenbond zat. Met haar uitspraken lijkt ze dat nog eens te bevestigen.’

Bovendien dreigt het thema door de klimaatbetogingen hoog op de agenda te blijven staan. ‘De betoging donderdag zou niet langer voor het klimaat zijn, maar tegen Joke Schauvliege’, zegt een partijgenoot. Op de vergadering met de Vlaamse parlementsleden gisteren stelden velen zich dan ook vragen bij haar functioneren. ‘Mocht ze nu een uitmuntend parcours hebben gereden en een kathedraal aan geloofwaardigheid hebben opgebouwd, dan zou dit een kleine uitschuiver zijn geweest. Maar laat ons eerlijk zijn: dat was niet het geval.’

‘Er is gewoon geen goede kant aan dit verhaal’, klonk het na afloop van de vergadering van Vlaamse fractie. ‘Het is bijzonder frustrerend. We moeten nu vooral aan damagecontrol doen.’

Alle opties

Na de vergadering met de Vlaamse fractie volgde urenlang overleg met de partijtop. Daarbij passeerden alle opties de revue. Ontslag nemen en lijsttrekker blijven, blijven zitten en een andere lijsttrekker zoeken...

Rond 18.30 uur volgde het verdict. Tijdens een emotionele persconferentie kondigde Schauvliege haar ontslag aan. De duizenden sms-berichten van klimaatactivisten die Schauvliege de afgelopen week had gekregen, maakten het haar naar eigen zeggen onmogelijk nog te functioneren.

‘Het was duidelijk dat de voorbije weken de pijlen steeds meer op mij werden gericht. Ik denk dat het beter is dat ik nu ontslag neem en dat het klimaatbeleid verder kan worden gevoerd zonder dat ik dat hypothekeer.’ Schauvliege wordt normaalgezien nog opgevolgd voor de laatste maanden voor de verkiezingen.

Schauvliege blijft wel lijsttrekker voor CD&V in Oost-Vlaanderen. De partij hoopt dat door haar ontslag de heisa gaat liggen, waardoor ze bij de verkiezingen in mei kan herrijzen. Viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) had het zelfs letterlijk over ‘reculer pour mieux sauter’. Het ontslag betekent niet het einde van haar carrière, integendeel. ‘We rekenen erop dat Joke er na mei dubbel en dik weer staat’, luidde het.

Stemmenkanon

Bij de vorige verkiezingen in Oost-Vlaanderen was Schauvliege een stemmenkanon. Ze scoorde zelfs beter dan toenmalig vicepremier Pieter De Crem. De partij wil die stemmen niet op het spel zetten door Schauvliege nu te laten vallen. Bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat een minister die de eer aan zichzelf houdt via de grote poort terugkomt.

Er zijn ook weinig alternatieven. CD&V heeft nu al een tekort aan vrouwelijke lijsttrekkers. Het gerucht dat Kamerlid Leen Dierick de Oost-Vlaamse lijst zou trekken, werd door een partijtopper meteen afgedaan als ‘van de pot gerukt’.

Ondanks haar ontslag vormt CD&V carré rond Schauvliege. Dat houdt ook risico’s in. Als het klimaat de komende maanden een belangrijk campagnethema blijft, is het voor CD&V moeilijk zich daar nog geloofwaardig op te profileren.