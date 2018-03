Schauvliege houdt deur op een kier voor belangenconflict tegen Neo-project

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) houdt de deur op een kier voor een Vlaams belangenconflict tegen het Brusselse winkel- en congrescentrum Neo, dat op de Heizelvlakte zou worden neergepoot.

Dat zei ze dinsdag in de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement. Verschillende gemeenten in de Vlaamse rand dienden al bezwaarschriften tegen het project in, omdat de effecten op onder meer de mobiliteit in Vlaanderen te groot zouden zijn.

Het Neo-project, met onder meer een megashoppingcenter, kinderdagverblijven, kantoren, woningen, een rusthuis, horeca, binnen- en buitenpretparken én een bioscoop, krijgt al langer kritiek vanuit Vlaanderen. Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen en Asse - allemaal in de Vlaamse rand - dienden al formele bezwaarschriften in. Het project zou een te grote impact hebben op de mobiliteit op de Brusselse Ring en de leefbaarheid van de stadskernen.

Ook het middenveld - onder meer Unizo en de vakbonden - protesteerde al, net als milieuorganisaties, onder meer omdat er 750 bomen tegen de vlakte zouden gaan.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege is zich bewust van de problematiek, liet ze dinsdag in commissie blijken na een vraag van sp.a'er Bruno Tobback. 'Mijn diensten en die van Mobiliteit hebben al een ongunstig advies gegeven voor het stedenbouwkundig attest, omdat de negatieve impact op Vlaams grondgebied groot was, onder meer voor de mobiliteit', zei ze.

Net omdat het project zoveel impact heeft op het Vlaams gewest, zou de Vlaamse regering in principe een belangenconflict kunnen inroepen, stelde Tobback voor. 'Dat is inderdaad één van de mogelijkheden. We volgen dit met argusogen op, en als het inderdaad verder in die richting evolueert, kunnen we wel eens naar de Vlaamse regering stappen', zei Schauvliege.