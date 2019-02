Schauvliege neemt ontslag

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) neemt ontslag op een emotionele persconferentie. Ze blijft wel lijsttrekker voor CD&V.

Dat is het resultaat van een urenlang overleg tussen de partijtop op het hoofdkwartier van CD&V.

'De voorbije weken werden de pijlen op mijn persoon gericht', zei een emotionele Schauvliege op een persconferentie. 'Ik kon geen normale communicatie meer voeren. 'Ik heb beloofd niet emotioneel te worden, maar word dat dus wel.'

Ze legt uit dat ze op die manier niet meer kan functioneren als klimaatminister. 'Ik heb altijd geprobeerd klimaat, natuur en landbouw te verzoenen. Ik denk dat ik ook mooie resultaten kan voorleggen. Er liggen nog heel belangrijke dossiers bij de regering, zoals de betonstop. Ik denk dat het beter is daarvoor dat ik ontslag neem.'

Vice-minister-president Hilde Crevits (CD&V) zegt dat de beslissing van Schauvliege respecteert, maar ook diep betreurt. 'Het is in het belang van de discussies die we in de regering nog moeten voeren dat Joke deze stap zet.'

Partijvoorzitter Wouter Beke zegt dat hij het vertrouwen in Schauvliege als lijsttrekker behoudt. 'Het vertrouwen in de partij is op dat vlak voor 100 procent gebleven. Ze zet in de eerste plaats een stap opzij om de polarisering te stoppen.'

Schauvliege bevestigt dat ze de lijst nog wil trekeken.

Complot

Zaterdag zei Schauvliege in een speech dat de Staatsveiligheid een complot ziet achter de klimaatbetogingen. Dat bleek niet te kloppen. Schauvliege excuseerde zich, maar de vraag is of dat voldoende is. Ze bracht bovendien de klimaatbetogers in diskrediet door te insinueren dat er meer achter de klimaatmarsen zat dan spontane acties van jongeren.