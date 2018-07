Schauvliege slikt statiegeld in om megadeal te redden

180 dossiers stonden vrijdag op de agenda van de laatste ministerraad die de Vlaamse regering voor de zomervakantie hield. Zaterdagochtend om 6 uur was de ministerraad na 20 uur onderhandelen voorbij. En er was tijdsdruk mee gemoeid: Vlaams vicepremier Hilde Crevits (CD&V) wilde haar geplande vakantie niet uitstellen.

Eén aspect van dat plan vormde het grote struikelblok: de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikken . Volgens Schauvliege, die het idee enkele maanden geleden onverwacht lanceerde, is statiegeld essentieel om de tonnen zwerfvuil langs Vlaamse wegen te verminderen.

Maar coalitiepartners Open VLD en N-VA wilden daar - onder druk van de industrie - niets van weten. Vlaams vicepremier Bart Tommelein (Open VLD) floot Schauvliege vorig weekend in Het Laatste Nieuws al duidelijk terug. ‘Statiegeld opleggen? Gaan we niet doen’, klonk het ferm.

Wel op de agenda, niet op de agenda

Schauvliege besliste daarop het Verpakkingsplan niet op de agenda te plaatsen. CD&V wilde het gevoelige thema in september herlanceren, en hoopte er zo lokaal mee te kunnen scoren in de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.