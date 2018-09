Schauvliege weigert milieuvergunning voor logistiek centrum

Vlaams minister Joke Schauvliege weigert een milieuvergunning aan de nv Goodman Vilvoorde Logistics voor de bouw van een logistiek centrum aan de Cockeriestraat in Grimbergen, op de grens met Vilvoorde. Er was nochtans een reeks gunstige adviezen.

Om die reden kan de werkelijke impact op de mobiliteit langs de verschillende routes in de omgeving, die nu al geconfronteerd worden met een hoge mobiliteitsdruk, moeilijk ingeschat worden. Er kan ook niet vastgesteld worden of de vergunningsaanvraag in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en de hinder en effecten op mens en milieu aanvaardbaar zijn.