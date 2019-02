Schauvliege ziet complot achter klimaatbetogingen

Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) is de kop van jut in de klimaatbetogingen, maar slaat nu terug. In een toespraak op de nationale nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) gaf ze zaterdag mee dat de klimaatacties opgezet spel zijn, met de bedoeling haar te treffen.

'Een aantal natuurorganisaties hebben mij in het begin van mijn legislatuur, 3,5 jaar geleden gezegd: wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar in de andere richting.. Wat er de voorbije weken in scène gezet is rond klimaat en wat er allemaal gebeurt...dat is die omgekeerde beweging. Veel mensen beseffen dat niet. Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel de zondagse betogingen als de klimaatspijbelaars op donderdag. Men heeft dat mij ook verteld vanuit de staatsveiligheid', zo zegt Schauvliege rond de zesde minuut in haar speech.