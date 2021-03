Scholen blijven open, maar met nog striktere klasbubbels

Het Overlegcomité van vrijdag stuurde de drie ministers van Onderwijs opnieuw naar de tekentafel. Zij moesten in het weekend halsoverkop nieuwe maatregelen voor het onderwijs uitwerken, omdat 'scholen een belangrijke plek is waar het virus circuleert.'

Daar werd beslist om de scholen niet te sluiten. In lagere scholen en de eerste graad van het secundair zal er nog altijd voltijds afstandsonderwijs georganiseerd worden en vanaf het derde middelbaar is er tot Pasen deeltijdse contactonderwijs.

Scholen wordt ook gevraagd om zoveel mogelijk in de buitenlucht te organiseren. Leerlingen moeten hun lunch tot de paasvakantie in de buitenlucht of in de klas eten. Ook turnlessen of pauzes voor leerkrachten vinden bij voorkeur buiten plaats. Buitenschoolse activiteiten kunnen ook nog, maar eveneens in de openlucht en met de eigen klasbubbel.