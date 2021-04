Scholen gaan opnieuw open na de paasvakantie

Het Vlaamse onderwijsoverleg heeft beslist dat de scholen na de paasvakantie opnieuw opengaan. Enkel scholieren uit de tweede en derde graad secundair zullen nog de helft van de lessen van thuis uit moeten volgen.

De schoolpoorten zwaaien komende maandag na drie weken paaspauze opnieuw open. Bij aanvang van het derde trimester zal het onderwijs er daarbij net hetzelfde uitzien als de voorbije maanden. Leerlingen uit het lager en de eerste graad secundair krijgen daarbij weer voltijds les in de klas. De mondmaskerplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar blijft ook behouden.

Doordat de coronacijfers momenteel nog te hoog zijn, zullen scholieren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs echter nog niet voltijds naar school kunnen. Zij krijgen net zoals voor de paasvakantie vanaf 19 april afwisselend thuis- en contactonderwijs. Of dat dag-om-dag of week-om-week is, bepalen de scholen nog altijd zelf. Het secundair beroepsonderwijs en buitengewoon onderwijs kunnen volgende week wel opnieuw volledig open.

Daarnaast worden enkele maatregelen die voor de paasvakantie van kracht waren afgebouwd. Zo kunnen refters weer opengaan en mogen speeltijden opnieuw gelijktijdig met meerdere klasgroepen doorgaan. Ook indoor daguitstappen zijn na de vakantie toegelaten, al mag de school daarbij niet gebruik maken van het openbaar vervoer. Het onderwijsveld vraagt daarentegen dat pauzes voor leerkrachten nog altijd zo veel mogelijk buiten blijven doorgaan.

Onderwijsoverleg

De heropening van het onderwijs is een beslissing van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de sociale onderwijspartners, die maandagochtend bijeen zaten. Voor experts en politici leek het eerder al een uitgemaakte zaak dat het lager en de eerste graad middelbaar gewoon zouden openen.

Inzet van het onderwijsoverleg was daarom vooral het regime in de tweede en derde graad secundair: konden die leerlingen na maanden deeltijds contactonderwijs opnieuw voltijds naar de klas?

Hoewel het de ambitie van het onderwijsveld was om na de vakantie opnieuw naar 100 procent contactonderwijs over te stappen, oordeelde het overleg dat de coronacijfers daarvoor momenteel niet goed genoeg zijn. In de loop van het trimester is een overschakeling naar voltijds contactonderwijs ook voor de tweede en derde graad middelbaar nog mogelijk.

'Het blijft de bedoeling om zo snel als epidemiologisch mogelijk 100 procent contactonderwijs te organiseren voor elke leerling van het leerplichtonderwijs', schrijft de onderwijswereld in een mededeling. 'Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting van intensieve zorgen gunstig evolueert.' Die data zullen tweewekelijks gemonitord worden.

Overlegcomité

De beslissingen van het onderwijsoverleg moeten woensdag wel nog door het Overlegcomité bekrachtigd worden. De kans is evenwel groot dat het overleg tussen federale en regionale topministers de heropening van de scholen bevestigt. Zo gaf coronacommissaris Pedro Facon in een weekendinterview in De Tijd al aan dat het voor hem 'duidelijk is dat de scholen op 19 april weer moeten openen. Er zal woensdag wel nog een discussie zijn over de modaliteiten', zei hij.