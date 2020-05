Scholen hopen dat ouders corona-angst overwinnen

Vrijdag gingen voor het eerst in bijna twee maanden de schoolpoorten weer gedeeltelijk open. Iedereen reageert tevreden, al bleef een aantal kinderen thuis uit schrik voor het virus.

‘Een paradijsje’. Zo noemt directeur Stefaan Verhas van basisschool Mater Dei in Wemmel de eerste schooldag light. Veel Vlaamse scholen openden vrijdag de deuren om voor een aantal leerjaren het afstandsonderwijs in te ruilen voor fysieke les. ‘We zijn allemaal opgelucht dat het zo goed verlopen is’, zegt Verhas. Zijn school verwelkomde 22 kinderen van het zesde leerjaar. ‘De juf van het zesde had op voorhand veel stress, maar achteraf zei ze dat er een blok van haar schouders viel.’

Ook in basisschool GO! ’t Kasteeltje in Puurs verliep de eerste dag naar wens. Daar kwamen een zestigtal kinderen van het eerste en het tweede leerjaar naar de klas. ‘Alles was zorgvuldig uitgewerkt en in een schema gegoten, maar toch hadden de leerkrachten niet verwacht dat het allemaal zo vlot zou lopen’, lacht directeur Tom Cornu. Hij koos ervoor de jongste kinderen als eersten naar school te halen. ‘We dachten: als de test met hen lukt, zal dat zeker zo zijn voor de oudere kinderen die volgende week komen.’

De leerkrachten hadden niet verwacht dat het allemaal zo vlot zou verlopen. Tom Cornu Directeur basisschool GO! ’t Kasteeltje

Beide scholen waren aangenaam verrast dat de kinderen de regels goed naleefden. ‘De uitdaging voor de jongste leerlingen zal zijn dat ook consequent aan te houden’, zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook bij de koepel reageren ze tevreden. ‘Er zijn geen onvoorziene obstakels opgedoken. Scholen zullen nog kleine praktische zaken herzien, maar bijkomende vragen voor aanpassingen vanuit het beleid hebben we niet gekregen.' Bij het gemeenschapsonderwijs klinkt eenzelfde geluid. ‘Alles is vlot verlopen. Het was een fijn en hartelijk weerzien voor iedereen', zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Opvang

Wel blijft de vraag in hoeverre de opvang haalbaar blijft als de vraag stijgt. ‘We hebben nu 13 kinderen in de opvang. Als dat zo blijft, is dat zeker te dragen, maar met 40 of 50 kinderen zit je met een ander verhaal’, zegt Verhas. Bij ’t Kasteeltje zit een twintigtal kinderen in de opvang. ‘Nu lukt het nog, maar ik heb echt al mijn personeel nodig om de heropstart te kunnen bolwerken’, zegt Cornu.

De opvang is nu met 13 kinderen nog draaglijk, maar met 40 of 50 kinderen zit je met een ander verhaal. Stefaan Verhas Directeur basisschool Mater Dei

Niet alleen te veel kinderen is een probleem. in beide scholen is een aantal kinderen niet komen opdagen. Bij ’t Kasteeltje was een tiental leerlingen afwezig, bij Mater Dei zes. ‘Eentje mag niet door een longaandoening’, zegt Verhas. ‘Zij heeft op eigen initiatief alles gevolgd via de webcam en dat ging goed. Misschien kunnen we dat uitbreiden naar de andere vijf kinderen die uit schrik niet zijn gekomen.’ Druk uitoefenen om die leerlingen toch naar school te halen wil Verhas niet. ‘Dat is echt een beslissing die de ouders zelf moeten nemen. Hopelijk raken ze overtuigd als ze merken dat vandaag zo goed verlopen is.’

Leerachterstand

Hoeveel leerachterstand de kinderen hebben opgelopen is nog moeilijk in te schatten. In veel scholen lag de nadruk op het welbevinden van de kinderen en het wennen aan de nieuwe situatie met mondmaskers, nadarhekken en constant ontsmetten. Maar in Puurs kwamen ze toch al toe aan lesgeven. ‘Door de kleine groepjes lukt dat eigenlijk heel goed', zegt Cornu. 'We hebben van de begeleidingsdiensten materiaal gekregen om te kunnen inschatten waar de leerlingen staan. Een echte evaluatie van de leerachterstand staat volgende week op de planning.’