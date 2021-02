Scholen kunnen leerkrachten vanaf september sneller benoemen en ontslaan

Scholen kunnen zwak presterend personeel binnenkort twee jaar vroeger ontslaan. Daarnaast kunnen startende leerkrachten dubbel zo snel rekenen op een vaste benoeming. Een deel van de factuur is voor het federale niveau.

Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen slecht presterende leerkrachten veel sneller ontslaan. De evaluatieprocedure waarna een ontslag volgt, wordt met twee jaar ingekort. Die hervorming maakt deel uit van het langverwachte akkoord tussen de onderwijsvakbonden, de koepels en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de aanpassing van de vaste benoeming en de evaluatie van leerkrachten. De onderwijswereld maakt dat akkoord woensdag bekend, maar De Tijd kon de krachtlijnen ervan al achterhalen.

Daarnaast is de vaste functioneringsprocedure niet meer verplicht voor goed presterend personeel en wordt de administratie vereenvoudigd. Dat moet de werklast voor de directies verlichten.

Versnelling vaste benoeming

Niet alleen aan de uitstroom van het onderwijs wordt gesleuteld, ook aan de instroom. Vanaf volgend schooljaar kunnen beginnende leerkrachten sneller rekenen op een vaste benoeming. Nu krijgen ze die pas na minstens 580 dagen in dienst, waarvan 400 effectieve gewerkte. Die termijnen worden teruggeschroefd naar 290 dagen waarvan minstens 200 dagen effectief gewerkte. Daarnaast zullen de scholen hun leerkrachten al in juni van dit schooljaar kunnen benoemen, zes maanden vroeger dan gebruikelijk.

Goedgeplaatste bronnen wijzen erop dat de hervorming een besparing is voor de Vlaamse regering. Doordat leerkrachten sneller vast benoemd kunnen worden, moet de Vlaamse regering minder pensioenlasten uitbetalen. Die lasten verschuiven bij een vaste benoeming naar het federale niveau. De federale regering ziet haar pensioenkosten dus oplopen.

Onderwijsniveau

Met de hervormingen wil Weyts het tanende onderwijsniveau opkrikken. Door startende leerkrachten meer jobzekerheid te bieden moeten sterke profielen, zoals masterstudenten en zij-instromers met veel ervaring in de privésector, sneller de stap zetten naar het onderwijs.

De aangepaste evaluatie is een trofee voor de onderwijskoepels. Door te veel administratieve rompslomp en een langgerekte evaluatieperiode kunnen scholen ondermaats personeel moeilijk ontslaan. Dat vorig schooljaar amper 16 van de 115.000 leerkrachten ontslagen werden, is een indicatie dat scholen momenteel geen doortastend hr-beleid kunnen voeren.

De onderhandelingen over het akkoord liepen al maanden. Het was geen sinecure de vakbonden te overtuigen mee te gaan in de soepeler evaluatieprocedure, omdat die mogelijk tot meer ontslagen leidt. Maar door dat dossier vast te klinken aan de versnelde vaste benoeming heeft Weyts de inkorting van de evaluatieprocedure ook voor hen verteerbaar gemaakt.