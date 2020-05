'Scholen moeten examens kunnen afnemen als ze dat willen'

Het katholiek onderwijs hoopt dat het mogelijk is dat alle leerlingen in het secundair onderwijs toch nog examens afleggen.

Het katholiek onderwijs wil secundaire scholen de mogelijkheid bieden voor alle leerjaren examens te organiseren, ook voor de jaren die voorlopig nog niet naar school kunnen. 'Als dat voor de universiteiten kan, waarom dan niet bij ons?'

Ook voor het secundair onderwijs evalueert het onderwijsveld de mogelijkheid om meer leerjaren te ontvangen op school. Tot nu toe waren enkel de laatstejaars welkom, ondanks het feit dat de Nationale Veiligheidsraad ook voor het tweede en het vierde middelbaar zijn fiat had gegeven. Wellicht volgt na vrijdag ook voor die groep een terugkeer naar school.

Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hoopt ook de andere jaren nog minstens even, desnoods afwisselend, terug naar de klas te kunnen halen. Maar de scholen moeten sowieso de kans krijgen om examens af te nemen als ze dat wensen, ook voor de jaren die nu nog niet op de radar staan. ‘Als de universiteiten erin slagen examens op de campus in veilige omstandigheden af te nemen, kunnen we bekijken of dat principe ook voor onze scholen mogelijk is’, zegt Boeve.

In zijn ideale scenario is een aparte regeling niet nodig, want dan kunnen de scholen zelf beslissen wanneer en op welke manier ze alle leerlingen nog op school ontvangen om het schooljaar af te ronden. ‘Dat lijkt me belangrijk, zodat we dit schooljaar toch min of meer normaal kunnen afsluiten en 1 september met een nieuwe lei kunnen starten.’

Volgend jaar op afstand

Al behoort een echte terugkeer naar vroeger wellicht niet tot de opties. Net zoals het hoger onderwijs moet het secundair zich voorbereiden op een beperkte heropstart na de zomer. ‘Wellicht is het in september nog niet mogelijk alle leerlingen van het secundair onderwijs vijf dagen per week naar school te laten komen’, zegt Boeve. Hij wil de voorbereiding van het nieuwe schooljaar op de agenda van vrijdag. ‘We moeten nadenken over de aanpak als we nog in een coronasituatie zitten. Een gedetailleerd plan zal nog niet voor nu zijn, maar het lijkt me goed al vast te leggen hoe we de verschillende scenario’s uitwerken.’