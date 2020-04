‘Scholen moeten zelf kunnen beslissen of ze opengaan'

De scholen moeten een duidelijk kader krijgen zodat ze zelf kunnen beoordelen of ze in veilige omstandigheden kunnen openen of niet. Dat zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, in een gesprek met De Tijd.

Draaiboek

Het onderwijs is alvast bezig samen met het kabinet-Weyts om een draaiboek op te stellen voor een veilige heropstart. Boeve is evenwel van mening dat het niet aan te raden is alle scholen te verplichten opnieuw open te gaan op een bepaalde datum. ‘Als scholen op basis van een risicoanalyse oordelen dat ze niet veilig kunnen openen, moeten ze dat niet doen.’

Boeve wijst erop dat scholen sterk verschillen. ‘Een school die veel oudere leerkrachten in haar team heeft, zal anders oordelen over een heropstart dan een school met jonge leerkrachten. Of een school in de binnenstad die over een heel kleine oppervlakte beschikt, is niet te vergelijken met een landbouwschool waar de leerlingen vooral op het veld of in serres werken.’