Scholen mogen zelf kiezen voor afstandsonderwijs

Secundaire scholen mogen zelf kiezen of ze in afstandsonderwijs voorzien voor de oudere jaren. Dat hebben de koepels, de vakbonden en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandagnacht beslist.

Alle scholen gaan ten laatste tegen de herfstvakantie naar code oranje. In principe betekende dat dat de tweede en de derde graad week om week les kregen. Dat is van tafel: vanaf nu kunnen alle leerlingen voltijds naar school, zelfs in code rood.

Wel kan daarvan op schoolniveau afgeweken worden vanaf het derde middelbaar, op voorwaarde dat de school alle leerlingen met afstandsonderwijs kan bereiken. Als de werkgever of het personeel dat vraagt, moet daar wel eerst een akkoord over worden gevonden.

Mondmasker op speelplaats

De overschakeling naar code oranje betekent ook dat enkele veiligheidsmaatregelen aangescherpt worden. Het gaat over eerder praktische zaken, zoals vaste plaatsen in de refter of het verbod op buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zijn mondmaskers in het middelbaar vanaf nu ook verplicht op de speelplaats, tenzij de veilige afstand van anderhalve meter kan worden gerespecteerd. Voor de lessen lichamelijke opvoeding geldt het protocol van de sportsector.

De Lijn engageert zich ook om de capaciteit op te drijven en overvolle trams of bussen te vermijden. Zo moet ook de weg van en naar school veiliger kunnen verlopen.

Leerachterstand

Vorige week kwamen de onderwijspartners al eens samen, maar konden de knoop toen niet doorhakken. Weyts en de koepels wilden de draaiboeken aanpassen zodat iedereen steeds voltijds naar de les kon. De vakbonden wilden dat niet zonder bijkomende verstrengingen. Ook wilden ze afwachten of het federale niveau voldoende streng zou optreden afgelopen vrijdag.

Naast de uitgebreide mondmaskerplicht en code oranje voor alle Vlaamse scholen, mogen secundaire scholen nu zelf beslissen over afstandsonderwijs. Heel wat directies gaven afgelopen weken aan dat ze meer inspraak wilden in hoe de maatregelen vertaald werden op school. De beslissing moet daar dus aan tegemoet komen.