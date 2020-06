Scholen verruilen handboeken voor laptops

63.000 leerlingen zullen in september een laptop hebben via Signpost.

Signpost zal in september 32.000 nieuwe laptops leveren aan scholen. Zo'n kwart van de Vlaamse secundaire scholen heeft tegen dan een laptopproject lopen bij het IT-bedrijf, bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar.

Nu het einde van het schooljaar nadert, moeten de scholen aan de uitgeverijen doorgeven met welke handboeken ze in september van start gaan. Maar in de nasleep van corona lijken steeds meer scholen het papier buiten te gooien en voluit te kiezen voor laptops. 'De afgelopen twee weken hebben 15 scholen ervoor gekozen digitaal te gaan en 32 scholen overwegen dat', zegt Arne Vandendriessche, CEO van Signpost, de marktleider in België voor het digitaliseren van het onderwijs.

23 % Scholen met laptopproject Bijna een kwart van de Vlaamse secundaire scholen zal in september een laptopproject hebben bij Signpost.

Zeker 215 van de 925 Vlaamse secundaire scholen zullen in september een laptopproject hebben lopen bij Signpost, bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Daarbij heeft elke leerling een eigen laptop die hij of zij mee naar school brengt. De leerling moet die zelf aanschaffen. 'In de plaats van dure boekenpakketten met invulboeken, waarvan de factuur al snel tot 300 euro per jaar oploopt. Door digitale handboeken te gebruiken, halveren de kosten voor ouders', zegt Vandendriessche.

Net als een klassiek handboek ontwikkelt Signpost met een groep leerkrachten lesmethodes. 'Het verschil is dat je met digitale handboeken echt modern onderwijs kunt geven. Je kunt oefeningen en toetsen inbedden en linken leggen tussen vakken.' Dat maakt het mogelijk individuele leerpaden te maken. Met algoritmes kan de hoeveelheid en de moeilijkheid van de oefeningen aan de leerling aangepast worden. 'In ons onderwijs is het niveau en het tempo vaak op maat van de zwakste leerlingen. Met gepersonaliseerde leerstof kun je ze beter begeleiden en de sterkste leerlingen laten excelleren met bijkomende uitdagingen.'

Coronaduwtje

Corona is voor veel scholen het extra duwtje om verder te digitaliseren. Tijdens de lockdown bleek de overstap naar digitaal afstandsonderwijs stroef te verlopen. Hoewel minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uiteindelijk zowat 12.000 tweedehands laptops tot bij kwetsbare leerlingen kreeg, kwam dat voor velen te laat. 'Scholen die al in een laptopproject zaten, hadden zeker een streepje voor', zegt Vandendriessche. 'Maar ze zijn in de eerste plaats bedoeld om klassikaal te gebruiken. Laptops vervangen de leerkracht niet.'

Vandendriessche gelooft dat binnen vijf jaar alle Vlaamse scholen overstag gaan. 'In Nederland zitten we twee, drie jaar voor op Vlaanderen en heeft twee derde van de scholen de overstap gemaakt', zegt hij. De scholenkoepel GO! heeft de ambitie tegen 2030 digitaal te gaan in de klas. Weyts uitte na zijn actie met tweedehands laptops de wens op termijn in elk gezin met schoolgaande jeugd een laptop te verzekeren.