Scholen vragen bedrijven mee opvang te organiseren

De scholen trekken aan de alarmbel over de noodopvang, die ze niet zien te combineren met opnieuw lesgeven.

Bedrijven en andere maatschappelijke organisaties moeten mee in de bres springen voor de noodopvang van leerlingen. Dat zegt de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve dinsdag in de kranten van Mediahuis.

Elke instantie die in de zomermaanden instaat voor opvang - van organisatoren van zomerkampen tot bepaalde bedrijven - moet betrokken worden. Lieven Boeve Topman Katholiek Onderwijs Vlaanderen

'Scholen staan voor een aartsmoeilijke opdracht', erkende ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdagochtend op Radio 1. Over tien dagen, op 15 mei, moeten ze opnieuw les geven in het eerste, tweede en zesde leerjaar, in afstandsonderwijs voorzien voor de andere jaren én in diezelfde jaren noodopvang organiseren voor kinderen van ouders die weer aan het werk gaan.

Bedrijven

Volgens Boeve geeft 30 tot 40 procent van de ouders aan dat ze later deze maand rekenen op noodopvang. 'Er zullen andere oplossingen gezocht moeten worden', zegt Boeve. 'We gaan naar alle maatschappelijke partners moeten kijken. Ook naar de bedrijven. Elke instantie die in de zomermaanden instaat voor opvang - van organisatoren van zomerkampen tot bepaalde bedrijven - moet betrokken worden.'

Kluwen

Het wordt een kluwen om een veilige heropstart te garanderen. Raymonda Verdyck Topvrouw GO!

De alarmkreet klinkt overal in de onderwijswereld. 'Het wordt een kluwen om een veilige heropstart te garanderen', zegt Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO!. Sommige scholen zullen het niet voor elkaar krijgen zonder hulp, zegt de Gentse onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen). De combinatie met noodopvang maakt kwaliteitsvol lesgeven onmogelijk, zegt ook Marianne Coopman van het COV, de grootste vakbond in de sector.

Schermvullende weergave Minister van Onderwijs Ben Weyts. ©BELGA

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt het idee om noodopvang in bedrijven te organiseren bespreekbaar, maar merkt op dat het niet overal zal kunnen. 'Niet alle bedrijven hebben daar de juiste faciliteiten voor', zegt topman Pieter Timmermans.

Weyts zegt dat hij samen met minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) de laatste hand legt aan een oplossing.