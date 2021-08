Schooldirecteurs misnoegd over late communicatie Weyts

Dat scholen amper een week voor de aanvang van het schooljaar pas weten hoeveel kinderverzorgers ze extra kunnen aannemen, valt slecht bij de directeurs. 'Dit is gewoon geen goed bestuur.'

Elke Nederlandstalige lagere school kan vanaf dit jaar een minimumaantal uren uittrekken voor extra kinderverzorgers in de kleuterklas. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt daarvoor 23 miljoen euro per jaar uit. Met het nieuws dat er 550 voltijdse krachten bijkomen als kinderverzorger hoopte Weyts het nieuwe schooljaar te starten met een blije mare.

Maar dat die communicatie rijkelijk laat in de mailbox van de directeurs is gevallen, zet een stevige bemol bij die goednieuwsshow. De directies werden pas deze week op de hoogte gebracht. 'Begin juli werden al ballonnetjes opgelaten dat die uren in september zouden worden opgetrokken. Eind augustus is echt extreem laat, terwijl we wel onze puzzel moeten leggen', zegt een directeur van een West-Vlaamse basisschool. 'Elke directie moet nu tegen woensdag dat personeel vinden.'

Zonder job

Sommige directeurs anticipeerden wel al op de beloftes die Weyts in juli deed, maar toen nog niet kon hard maken. Ook dat veroorzaakte stress. 'Ik heb iemand gevonden die op eigen risico ontslag nam in haar andere job om als kinderverzorger te beginnen. Als de minister zijn belofte niet had waargemaakt, dan had die zonder job gezeten', zegt een andere directeur anoniem. 'Ik heb in de loop van de zomer geregeld naar het ministerie gebeld, maar dat kon nog niet communiceren. Dit is gewoon geen goed bestuur.'

Dat veel nieuw beleid doorgevoerd werd, maakte de voorbije zomer bijzonder druk voor de directies. 'We kregen naast de extra kinderverzorgers al veel vernieuwingen op ons bord: meer ICT-uren, meer Bijspronguren. Ook die werden pas in juli gecommuniceerd', zegt de West-Vlaamse directeur. Idealiter volgt de communicatie over nieuw beleid halverwege mei, klinkt het. 'Met zulke toestanden hoeft het niet te verbazen dat er een directeurstekort is.'

Cao

Ook bij de onderwijskoepels is er ontevredenheid. 'Als we van scholen verwachten dat ze een ernstig personeelsbeleid voeren, moeten we hen op tijd die informatie geven. We roepen dan ook op om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over het aantal uren beleidsondersteuning dat de directeurs beloofd werd.'