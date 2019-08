Schoolkosten lopen op

De kosten om een scholier middelbare school te laten lopen, zijn de voorbije jaren met een vijfde gestegen bovenop inflatie.

Vlaamse gezinnen besteden almaar meer geld aan schoolkosten voor hun kinderen op de middelbare school. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Onderwijsonderzoek, een samenwerking tussen UGent, KULeuven, VUB, UA en ArteveldeHogeschool, waarover De Morgen maandag bericht.

Basis- en secundair onderwijs is in Vlaanderen gratis, wat betekent dat scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen. Maar het is uiteraard niet kosteloos. Gezinnen kopen namelijk zelf schoolboeken en ander materiaal, regelen het vervoer van en naar de school en betalen bij voor uitstappen.

In het schooljaar 2006-2007 werden die studiekosten geschat op 979 euro per jaar, wat toen al een stijging in hield die sneller ging dan de algemene inflatie. Dat betekent dat de schooluitgaven jaar na jaar een iets grotere hap uit het gezinsbudget nemen.

Een vijfde duurder

Die trend is nog altijd bezig, blijkt nu. In de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs betaalt de helft van de Vlaamse gezinnen meer dan 1207 euro per jaar aan schoolkosten. Dat is 21 procent bovenop de inflatie, vergeleken bij de vorige studie.

Het grootste deel van het geld gaat naar schoolboeken en andere uitrusting (722 euro). Eendaagse of meerdaagse uitstappen kosten 69 euro, steunactiviteiten 38 euro.

Schoolvervoer

Vervoer van en naar de school kost 123 euro en is verantwoordelijk voor de stijging van de totale kosten. Dat komt omdat De Lijn duurder is geworden en omdat meer kinderen met de auto naar school worden gebracht.