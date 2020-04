'Schrap leerplicht en houd rekening met meer schoolsluitingen'

In het document pleit Van Damme voor flexibiliteit in de organisatie van het onderwijs. ‘Leerlingen mogen niet wettelijk verplicht worden voltijds naar school te gaan. Idealiter moet de school voor elke leerling de meest geschikte onderwijs- en leeromgeving ontwikkelen’, klinkt het.

Een verlenging van het schooljaar tot in de zomer kan worden overwogen, of de start van het schooljaar kan met een of twee weken worden vervroegd.

Zomervakantie

Van Damme raadt aan inhaallessen te organiseren buiten de klassieke schooluren en -dagen en vindt dat er geknabbeld mag worden aan de zomervakantie. ‘Een verlenging van het schooljaar tot in de zomer kan worden overwogen, of de start van het schooljaar kan met een of twee weken worden vervroegd.’

De onderwijsspecialist blikt ook al vooruit naar het schooljaar 2020-21. ‘Op regeringsniveau en op schoolniveau moet een noodplan worden ontwikkeld dat gericht is op het waarborgen van optimale leermogelijkheden voor alle leerlingen bij schoolsluitingen of -verstoringen in het schooljaar. Tijdelijke schoolsluitingen lijken zeer waarschijnlijk te zijn in het schooljaar 2020-21’, waarschuwt hij.