Schrijnende getuigenissen over corona in woon-zorgcentra

Een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst brengt schrijnende getuigenissen naar buiten van hoe de coronacrisis heeft toegeslagen in de woon-zorgcentra. De oppositie viseert minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Het is tijd dat hij zijn conclusies trekt.'

Een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst met getuigenissen van bewoners en medewerkers van woon-zorgcentra onderstreept nogmaals het drama dat zich er afspeelde tijdens de coronacrisis. Het rapport werd vrijdag voorgesteld in de adhoc-commissie van het Vlaams Parlement die de aanpak van de pandemie onderzoekt. Sciensano, het kenniscentrum dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis, schat dat zo'n 60 procent van de Vlaamse dodelijke slachtoffers in rusthuizen viel.

Ik zag op tv dat de groendienst beter gerief heeft om rupsen te bestrijden, dan wij voor covid. Zorgkundige

In de anonieme getuigenissen wordt de chaos duidelijk. 'We mochten tegen de buitenwereld niet zeggen dat er covidpositieven waren om geen slechte naam te krijgen', zegt een verzorgkundige. Het gebrek aan maskers is duidelijk. 'Ik ben heel bang geweest, ook over het beschermingsmateriaal. De pakjes voelen heel fluttig aan, zeker in vergelijking met wat ze in het ziekenhuis dragen. Ik zag op tv dat de groendienst beter gerief heeft - die witte pakken - om rupsen te bestrijden, dan wij voor covid', zegt een zorgverlener.

Daarnaast zijn door de strikte regels veel mensen zonder familie gestorven, soms in onmenselijke omstandigheden. 'Er is nooit bezoek bij de bewoner kunnen komen, behalve toen de palliatieve sedatie gebeurde: twee personen mochten een half uur blijven, maar dan nog was de bewoner niet overleden. Op dat moment lag er al een lijkzak onder, zodat die snel dichtgeritst kon worden zonder besmetting te riskeren. De bewoner wist dat ze alleen was en stervende. Ze voelde zich heel alleen. Het was voor mij een heel moeilijk moment', zegt een zorgkundige.

Ik overweeg mijn job op te geven omdat ik de middelen niet krijg om goede zorg te verlenen. Diensthoofd woon-zorgcentrum

Veel getuigenissen tonen het gebrek aan mankracht en middelen. 'Ik overweeg mijn job op te geven omdat ik de middelen niet krijg om goede zorg te verlenen zoals ik het zie. Zowel naar bewoners, hun familie en het eigen personeel toe', zegt een diensthoofd.

Verantwoordelijkheid

De oppositiepartijen vinden dat de regering in de fout is gegaan en te laat heeft gereageerd. 'Dit rapport bewijst de meerwaarde van stemmen vanuit het veld, naast die van experten', zegt Hannes Anaf, Vlaams Parlementslid voor de sp.a. 'Mensonterende zaken zijn naar boven gekomen. Het is duidelijk dat er te weinig beschermingsmateriaal was en dat de regering te laat heeft ingegrepen. De psychologische impact voor de mensen op het terrein is enorm.'

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wordt geviseerd. 'Elke getuigenis zegt keer op keer dat de administratie onder minister Beke chaotisch reageerde, dat de regie ontbrak, er wantrouwen was en achter de feiten werd gelopen', zei Björn Rzoska, die voor Groen de adhoc-commissie voorzit. 'De woon-zorgcentra moesten improviseren om dat gat te vullen.'

Ook de PVDA schiet met scherp. 'Beke is mee verantwoordelijk voor de acute onderbezetting in de woon-zorgcentra na jaren van onderinvesteringen. Talloze verslagen en reportages maakten de afgelopen jaren duidelijk dat de situatie in de woon-zorgcentra daardoor uit de hand liep. Dit was een man made disaster, waiting to happen. Het wordt tijd dat Wouter Beke zijn conclusies trekt. Dit is niet houdbaar', zei Lise Vandecasteele in de commissie.

Geen ontslag

In Vlaamse regeringskringen wordt ontkend dat Bekes positie in gevaar is. Ook de sp.a blijft voorzichtig. 'We zijn nog maar aan het begin van de commissie', zegt Anaf. 'We eisen nog geen ontslag, maar het is wel belangrijk te kijken naar wat is misgelopen en waarom. Alleen zo kunnen we structurele verbeteringen doorvoeren.'