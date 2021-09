Sihame El Kaouakibi blijft in ziekteverlof tot december

Voor het zomerreces besloot het Uitgebreid Bureau van het parlement om advocatenkantoor Monard Law in de arm te nemen. Die firma kreeg de opdracht om uit te zoeken of er een controlearts kan langsgaan bij El Kaouakibi. Het advies wordt eind september verwacht.

Als Monard Law oordeelt dat een controlearts geoorloofd is, kan er bij eventueel misbruik een deel van El Kaouakibi's loon ingehouden worden. Ze zetelt sinds april als onafhankelijke , maar liet zich sinds oktober vorig jaar niet meer zien in Brussel. Gedurende haar ziekteverlof, dat op 31 augustus afliep en nu dus verlengd wordt, bleef ze wel recht hebben op haar volledige loon van ongeveer 5.000 euro per maand.

Schadeclaim van 1 miljoen

De oprichtster van het dansproject Let's Go Urban kwam vorig jaar in opspraak na vermoedelijke subsidiefraude. Het doek over haar vzw viel voor de zomer al, nadat de stad Antwerpen de samenwerking had stopgezet en de subsidiestroom opdroogde. Point Urban, het horeca- en evenementenbedrijf van El Kaouakibi dat de eventlocatie JJ House in Antwerpen uitbaat, legde in februari de boeken neer.