'Sloop en heropbouw moeten ook na 2022 aan 6 procent btw kunnen'

De Vlaamse regering heeft federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) officieel gevraagd het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor wie een woning sloopt en heropbouwt na 2022 te behouden.

Vlaanderen maakte begin deze maand een nieuw klimaatplan bekend. Een van de maatregelen is dat wie een energieverslindende woning koopt, die vanaf 2023 verplicht moet renoveren.

Met lagere registratierechten maakt Vlaanderen de aankoop en de renovatie van een woning al aantrekkelijker. Momenteel betaalt u 5 procent registratierechten als u een gezinswoning koopt en die binnen vijf jaar ingrijpend energetisch renoveert. Dat tarief zakt vanaf 1 januari 2022 naar 1 procent. Die 1 procent geldt ook wanneer u een woning koopt, ze sloopt en heropbouwt.

Zo'n heropgebouwde woning wordt als een nieuwbouw gezien. Dus moet u op de constructiewerken btw betalen. In principe is dat 21 procent, maar voor sloop en heropbouw is dat tarief dit jaar tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Tijdelijk, want eind 2022 loopt die gunstmaatregel af. Dat is niet logisch, vinden de Vlaamse ministers Matthias Diependaele (Wonen) en Zuhal Demir (Energie).

10 à 12 procent Vlaanderen telt 10 à 12 procent woningen met een energielabel slechter dan F.

Klimaatambities

Alleen is btw een federale materie. 'Daarom vragen we de federale collega’s dit gunstige btw-tarief dringend te verlengen', zeggen Diependaele en Demir in een brief die De Tijd kon inkijken. Anders wordt de vervanging van een vervallen woning door een energiezuinig exemplaar een pak minder aantrekkelijk. 'En dat strookt niet met de klimaatambities van de Vlaamse regering.'

Volgens Diependaele is 10 à 12 procent van de Vlaamse woningen in zeer slechte staat, met een energielabel slechter dan F. 'Die woningen zijn - gezien hun staat - te duur om te renoveren. Slopen en heropbouwen is dan interessanter en milieuvriendelijker. De verlenging van het verlaagde btw-tarief kan de Vlaming over de drempel trekken om de nodige investeringen te doen.'

Want 6 procent btw in plaats van 21 procent, dat scheelt een serieuze slok op de borrel, toont een cijfervoorbeeld.

Voorbeeld Een koppel koopt een stuk grond met daarop een oude schuur. Die is in te slechte staat om te vernieuwen. Dus wordt het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woning: Afbraakkosten: 80.000 euro (zonder btw).

Bouw nieuwe woning: 250.000 euro (zonder btw). In het stelsel dat van toepassing is in 2021 en 2022 bedraagt de btw 19.800 euro (6% van 80.000 plus 6% van 250.000). Vanaf 2023 wordt dat 69.300 euro (21% van 80.000 plus 21% van 250.000). Dat betekent een extra factuur van 49.500 euro.

'We vragen dat ook de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt in de strijd voor een beter klimaat', zegt Diependaele. De vraag is of die dat wil, of liever andere accenten legt. Een lager btw-tarief betekent minder btw-inkomsten. Ook is nog niet duidelijk welk effect de huidige verlaging heeft gehad. Er is nog altijd geen impactstudie.