'Sneller versoepelen in Vlaanderen moet kunnen'

Als de verschillen in de vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en de rest van het land zo groot blijven, moet het mogelijk zijn dat bepaalde coronaregels in Vlaanderen sneller losgelaten worden. Dat zegt minister-president Jan Jambon (N-VA).

Dat Vlaanderen een groter deel van zijn bevolking ingeënt heeft dan de andere twee gewesten doet stilaan de vraag rijzen of de coronaregels er niet sneller losgelaten moeten worden. De Vlaamse regering mikt erop dat tegen september - wanneer een groot deel van de jonge bevolking haar tweede shot heeft gekregen - 90 procent van de bevolking ingeënt is.

Nu is al 80 procent van de Vlamingen volledig ingeënt. Wallonië en vooral Brussel doen het een stuk slechter. 72 procent van de Walen kreeg een tweede prik of het J&J-vaccin. Met de hoofdstad is het verschil het grootst. Amper 54 procent van de Brusselaars is volledig geprikt. Blijven die verschillen zo groot, dan kunnen voor minister-president Jan Jambon (N-VA) de regels in Vlaanderen sneller versoepeld worden.

Turnhout en Brussel

'Je kan moeilijk verdedigen dat mensen in Turnhout geen volledige vrijheid kunnen hebben, als in Brussel - en in mindere mate Wallonië - de vaccinatiecijfers te laag zijn', zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Sneller versoepelen in Vlaanderen zou moeten kunnen, als de coronacijfers laag genoeg zijn.'

Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is niet tegen uiteenlopende coronamaatregelen per gewest. 'Als homogene regels in het land niet lukken, kan je Vlaanderen niet tegenhouden om te versoepelen. Al kan je dat pas doen als iedereen de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en als niet-gevaccineerden de kans hebben gehad om van gedacht te veranderen.'

Overlegcomité

Het is aan het Overlegcomité - het overleg tussen federale en regionale topministers - om te bepalen of het nu al het coronabeleid differentieert per regio. 'We hebben er op de Overlegcomités altijd voor gestreefd om de regels in heel België zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen', zegt Van Raemdonck. 'Als Brussel en Wallonië Vlaanderen bijbenen, doen we dat bij voorkeur nu ook. Maar als er te grote objectieve verschillen zijn, denk ik niet dat er bezwaar tegen kan zijn dat Vlaanderen eerder versoepelt.'