Snelwegparkings worden toneel van electoraal circus

Tot zijn verrassing stond een legertje journalisten, inclusief een cameraploeg van de BBC, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op te wachten, bij een nachtelijke controleactie tegen mensensmokkel in Kruibeke.

Dat de N-VA met de harde aanpak van illegale migratie electoraal wil scoren, is geen geheim. CD&V positioneert zich daarbij als een tegenpool. Partijvoorzitter Wouter Beke en vicepremier Kris Peeters zetten CD&V op de ‘Wir schaffen das’-lijn van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, terwijl N-VA voorzitter Bart De Wever en zijn partijgenoten voor een harde aanpak gaan om de migratiestroom te stoppen.

Ook in de straten van Antwerpen wordt dat gevecht tussen burgemeester De Wever en zijn ‘uitdager’ Peeters gevoerd. Deze week wreef De Wever Peeters aan in Borgerhout een viswinkel te zijn binnengestapt die in handen is van de ‘mocromaffia’, die de drugshandel in Antwerpen in handen heeft. Waarop Peeters zijn collega-lijsttrekkers uitnodigde om op de Turnhoutsebaan ‘waar ze ook maar willen hun inkopen te doen’. Het doet denken aan de wandeling die de CD&V-vicepremier in 2015 over de Meir maakte om aan te tonen dat shoppen in Antwerpen veilig kon. De politieke boodschap was dat burgemeester De Wever overdreef met zijn militairen op straat.

Hotspots

Het wapengekletter tussen N-VA en CD&V is te horen tot op de snelwegparkings, die het toneel zijn geworden van de problemen met transmigranten. Na de sluiting van de ‘jungle’ van Calais hebben illegale migranten nieuwe uitvalsbasissen gezocht om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De snelwegparkings langs de E40 in West- en Oost-Vlaanderen zijn hotspots.

De minister neemt geen beslissingen om oplossingen aan te bieden. Daniël Vanhessche (CD&V) op 30 augustus De burgemeester van Jabbeke sluit de snelwegparking in Jabbeke om de problemen met transmigranten aan te pakken.

Toen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de nacht van dinsdag op woensdag voor een controleactie naar de snelwegparking in het Oost-Vlaamse Kruibeke trok, met cameraploegen van VRT en VTM in zijn kielzog, was zijn verbazing groot dat een legertje journalisten hem stond op te wachten. Ze bleken te zijn opgetrommeld door enkele burgemeesters, die de falende aanpak van de N-VA hekelen.

Zelfs een cameraploeg van de BBC was aanwezig. In Groot-Brittannië zijn vragen gerezen over de wil van de Belgische autoriteiten om de transmigranten tegen te houden, omdat politiekorpscheffen in de zomer het signaal gaven dat het allemaal weinig of geen zin leek te hebben. Het is dweilen met de kraan open, stelden ze, want transmigranten die opgepakt worden, staan de volgende dag terug op de parkings. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moest daarop, ondanks zijn retoriek dat hij de illegale migratie hard aanpakt, ootmoedig toegeven dat hij niet veel kan doen en dat hij transmigranten het land niet kan uitsturen.

Het is een beetje raar dat burgemeesters in pre-electorale periode weet ik veel welke maatregelen nemen. Jan Jambon (N-VA) op 5 september De minister van Binnenlandse Zaken hekelt de plotse kritiek van CD&V-burgemeesters op zijn aanpak van transmigranten.

Sindsdien hebben enkele burgemeesters en gouverneurs, vooral van CD&V-signatuur, van zich laten horen. De burgemeester van Jabbeke, Daniël Vanhessche (CD&V), besloot na een schietincident om de snelwegparking langs de E40 de komende maanden ’s nachts gesloten te houden. Hij hekelde dat de N-VA-ministers Jambon en Francken het probleem niet onder controle krijgen, waardoor hij geen andere uitweg zag.

Spelletjes

De N-VA blaast veel, maar krijgt weinig voor elkaar, is de boodschap die ook vanuit het partijhoofdkwartier van CD&V in Brussel te horen is. ‘Francken zegt dat wie voor een strenger asielbeleid is voor hem moet stemmen. Maar nu zeggen de burgemeesters dat niets wordt opgelost. De bevolking mag toch verwachten dat de N-VA-ministers antwoorden geven op het probleem van de transmigranten, zoals de Antwerpenaar ook mag verwachten dat De Wever het drugprobleem aanpakt’, luidt het bij CD&V.

Nu de verkiezingscampagne in volle hevigheid is losgebarsten, willen de christendemocratische troepen meer dan ooit aantonen dat de kracht van verandering die N-VA beloofde niet heeft gebracht wat ervan verwacht mocht worden. Dat besturen nog iets anders is dan polemiseren.

Kort voor de verkiezingen hebben heel wat burgemeesters plots problemen met N-VA-voorstellen. Theo Francken (N-VA) op 5 september De staatssecretaris asiel en migratie verdedigt zich tegen de kritiek dat hij de illegale migratie maar niet onder controle krijgt.

Voor de kiezer wordt het wel moeilijk te volgen. Want wat zegt CD&V eigenlijk? Dat de N-VA te soft is bij de aanpak van illegale migratie? Een verwarrende boodschap als je altijd tegen de harde aanpak van de N-VA hebt geageerd, merkte de woordvoerder van Jambon in een tweet op. De burgemeesters van CD&V roepen ineens: ‘Wir schaffen das nicht.’

Jambon zelf hekelde gisteren dat spelletjes worden gespeeld. ‘Het is een beetje raar dat burgemeesters die misschien jarenlang weinig hebben gedaan aan het fenomeen op hun grondgebied nu in pre-electorale periode weet ik veel welke maatregelen nemen’, zei Jambon. ‘Kort voor de verkiezingen hebben heel wat burgemeesters plots problemen met N-VA-voorstellen’, vulde Francken aan.