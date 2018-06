Sociaal akkoord voor Vlaamse non-profitsector

De koopkracht van de werknemers in de Vlaamse non-profit wordt in totaal met 537 miljoen euro verhoogd , meldt LBC-NVK. Werknemers uit de zorg en de socioculturele sector zullen een volledige dertiende maand krijgen vanaf 2020. Daarnaast wordt onder andere de vergoeding voor flexibel en onregelmatig werken opgetrokken.

Het voorakkoord is van toepassing op 220.000 werknemers. Het grootste deel van het ontwerpakkoord gaat over de zorg- en welzijnssector. In de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk komen er 605 voltijdse banen bij, in de ouderenzorg 525.