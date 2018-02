Sociale investering kan u geld opleveren

Om geld op te halen voor nieuwe initiatieven in welzijn wil Vlaanderen sociale-impactobligaties uitgeven. Daarover hebben de Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord.

VDAB zoekt geld voor jongeren De VDAB staat het verst in zijn plannen voor een sociale-impactobligatie. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst heeft een aanbesteding uitgeschreven om Antwerpen jongeren die noch studeren noch werken (NEET-jongeren) naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Door die samenwerking hoopt de VDAB 700 NEET-jongeren in vijf jaar tijd aan werk te helpen. ‘Deze obligatie biedt ons de mogelijkheid innovatieve projecten te financieren waarvan de uitkomst onzeker is’, zegt Ian Dewae van de VDAB. ‘Het is een unieke samenwerking tussen de overheid, investeerders en socialedienstverleners. Met deze aanbesteding willen we testen of sociale-impactobligaties een nuttige tool zijn om meer jongeren naar de Vlaamse arbeidsmarkt te begeleiden. Een externe evaluator bepaalt achteraf of het project een succes is. Daar hangt het rendement immers van af.’

Innovatieve projecten in de welzijnssector komen er vaak niet omdat het budget van de overheid beperkt is en ze niet te veel risico wil lopen. Daarom wil Vlaanderen naar buitenlands voorbeeld sociale-impactobligaties lanceren. Wereldwijd zijn er zo al een veertigtal uitgegeven.

Het principe werkt als volgt: een investeerder stelt geld ter beschikking voor een project en krijgt in ruil een rendement, betaald door de overheid. Het voordeel voor de overheid is dat ze pas moet betalen als het project slaagt. Als het project mislukt, zijn de investeerders hun geld kwijt. Maar ze investeren wel in maatschappelijk relevante projecten.

Met de obligaties willen de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD de groeiende noden in de welzijnssector aanpakken. Ze bieden de mogelijkheid een nieuwe aanpak uit te proberen, bijvoorbeeld om recidive bij jeugddelinquenten te verminderen of om kansengroepen gemakkelijker aan een job te helpen (lees inzet).

Fondsen

De Vlaamse meerderheid heeft haar wetgevend werk klaar en bespreekt dat binnenkort in het Vlaams Parlement. In eerste instantie verwacht ze dat voornamelijk fondsen voor de obligaties kiezen, want de hoge transactiekosten maken het mechanisme pas interessant vanaf projecten van een paar honderdduizenden euro’s. Maar het is perfect mogelijk dat ook particulieren in het verhaal meestappen.

Over het rendement van de obligaties is nog geen beslissing genomen. Vermoedelijk zal dat ook van project tot project verschillen.

‘We moeten steeds meer sociale noden lenigen zonder dat het budget daarvoor even snel volgt’, zegt initiatiefnemer en Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA). ‘Daarom willen we innoveren in sociaal beleid. Samen met de privésector stellen we ‘risicokapitaal’ ter beschikking voor sociale innovatie.’

Volgens de N-VA is het ook de start van een paradigmashift: de financiering in de welzijnssector wordt resultaatsgebonden. ‘In de welzijnsportefeuille van meer dan 10 miljard euro is dat een welkom experiment’, zegt Parys.

Parys heeft al contacten met BNP Paribas, KOIS Invest en het advieskantoor KPMG, die interesse hebben om projecten te financieren. De Koning Boudewijnstichting is bereid het geld op tafel te leggen voor het eerste voortraject.

Tegelijk werken bij de Vlaamse overheid al verschillende ministers aan projecten waarvoor privaat geld kan worden opgehaald. Naast een initiatief van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB zitten projecten in de pijplijn voor daklozenopvang, preventieve gezinsondersteuning en aanvullende financiering in de cultuursector.