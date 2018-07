Sociale partners: 'Vlaamse investeringen te weinig gestructureerd'

De vakbonden en de werkgeversorganisatie vinden dat de Vlaamse regering een overkoepelende visie over haar investeringsplannen moet opmaken.

De Vlaamse regering noemt zich graag een 'investeringsregering', maar de inspanningen van de regering-Bourgeois op dat vlak verlopen onvoldoende gestructureerd. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het adviesorgaan van de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, in zijn advies over de begroting van 2019.

'Er is weinig afstemming en integratie van de naast elkaar opgemaakte plannen in de afgelopen twee decennia', hekelt de SERV in het advies. Volgens de raad hebben de verschillende Vlaamse overheden 'de neiging om binnen de lijnen van de eigen kokers of silo's te werken.'

145 miljoen Begroting De SERV verwacht dat de Vlaamse begroting in 2019 bij ongewijzigd beleid een overschot van 145 miljoen euro boekt.

Onder meer de moeilijkheid om een Vlaamse langetermijnvisie over de ontwikkeling van de havens of de bestrijding van de files uit te werken, stoot de sociale partners tegen de borst. Zo zijn zowel het Vlaamse Departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Vlaamse Waterweg, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de Werkvennootschap als de vervoersmaatschappij De Lijn bevoegd voor investeringen rond mobiliteit. Ook op het gebied van welzijn, schoolinfrastructuur en sociale woningbouw pleit de SERV voor een duidelijkere visie.

Verspreide slagorde

'De Vlaamse overheid heeft veel kennis en ervaring over de organisatie, financiering en realisatie van grote infrastructuurprojecten, maar die kennis is te verspreid over verschillende entiteiten. Iedereen heeft zijn specialisatie, maar veel mensen onderzoeken hetzelfde.'

Daarom is er volgens de SERV nood aan een overkoepelend Vlaams strategisch investeringsplan, dat alle huidige en toekomstige projecten over verschillende regeerperiodes bundelt. 'Zo wordt duidelijk welke infrastructuurprojecten, zoals de bouw van scholen, ziekenhuizen, bruggen en wegen, nu en later gepland zijn.' Elke regering kan dat plan aan het begin van de legislatuur dan actualiseren.

We moeten opletten dat we niet in euforie belanden door het succes van de Rode Duivels, de arbeidskrapte en het warme weer. Hans Maertens VOKA-topman en SERV-voorzitter

Bovendien hekelt de SERV dat de Vlaamse overheid haar eigen projecten niet kritisch evalueert. 'Het is en blijft uiterst moeilijk voor een regering om met open blik haar eigen gerealiseerde en lopende projecten ten gronde te evalueren, dus met inbegrip van zowel positieve als negatieve punten. '

145 miljoen euro overschot

De Vlaamse regering heeft alleszins geld om verder te investeren. De SERV verwacht dat de Vlaamse begroting van ongeveer 45 miljard euro in 2019 een overschot van 145 miljoen euro boekt (0,3 procent) als de regering geen extra uitgaven beslist.

De Raad eist dat de Vlaamse begroting structureel in evenwicht blijft, ook nu de conjunctuur over zijn hoogtepunt heen lijkt. Tegelijk moeten de uitgaven voor investeringen sterker groeien dan andere uitgaven.