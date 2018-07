Sociale partners pushen digitale inhaalbeweging

'Als we nu niet handelen, dreigt Vlaanderen achterop te hinken omdat andere landen de digitale transitie sneller maken.'

'Als we nu niet handelen en anticiperen, dreigt Vlaanderen achterop te hinken omdat andere landen de transitie sneller maken', aldus de SERV.

De SERV noemt het tekenend dat België in 2018 op de achtste plaats staat op de Europese index voor digitale economie en maatschappij, terwijl dat in 2016 nog de vijfde plaats was. Dat komt niet doordat België achteruitgaat, maar wel doordat andere landen een grotere vooruitgang boeken.