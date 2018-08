Socialistische vakbond blaast sluizenstaking af wegens hitte

'We kunnen niet rechtvaardigen om mensen in dergelijke hitte 12 uur te laten staan', aldus ACOD-secretaris Jan Van Wesemail in Het Laatste Nieuws.

Het plan was aanvankelijk om deze week de sluis in Wijnegem te blokkeren. De bonden willen daarmee protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Die wil de statuten van ambtenaren aanpassen zodat die vanaf de 31ste ziektedag zouden terugvallen op 65 procent van hun brutoloon.

De socialistisch vakbond weerlegt dat meer dan 31 dagen per jaar ziek zijn veel is. 'Het is een vaststelling dat ambtenaren steeds langer ziek zijn', klonk het vorige week al. De stakingsactie aan de sluis van Wijnegem moest het openingssalvo van het protest worden. Als minister Homans voet bij stuk zou houden, werd al gekeken naar acties in de haven van Antwerpen, al luidde het dat het nog 'te vroeg' was om daar al mee van start te gaan.