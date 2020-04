Soepelere regels voor scholen, veel vragen blijven...

Na cruciaal overleg plaats tussen het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijsverstrekkers en de vakbonden blijven de scholen nog altijd vooral met vragen zitten. Enkele knopen werden al doorgehakt, maar andere nog niet.

1. Geen tien, maar veertien leerlingen in de klas

De vragen zijn in de eerste plaats praktisch van aard, maar daarom niet minder fundamenteel. Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat scholen gedeeltelijk mogen heropstarten met drie leerjaren in het lager en secundair onderwijs, op voorwaarde dat ze een reeks veiligheidsvoorschriften hanteren. Omdat ook de scholen social distancing moeten hanteren, was een maximum van tien leerlingen per klas opgelegd. Dat betekent dat de meeste klassen moeten ontdubbelen.

Voor klassen met meer dan twintig leerlingen zou zelfs een derde klaslokaal en leerkracht nodig zijn. Directeurs gaven na het weekend aan dat dat niet realistisch was, zelfs als alle leerkrachten worden ingezet. Weyts had al aangegeven dat de regels niet te nauw genomen moesten worden, maar dat was een doorn in het oog van de sociale partners. Of de school is veilig, en dus in overeenstemming met het kader dat de Nationale Veiligheidsraad heeft gecreëerd, of ze is het niet en dan blijft ze dicht, stelden ze.

Het compromis legt het maximum nu op veertien leerlingen. Dat gebeurde in samenspraak met virologe Erika Vlieghe. Wel blijven een aantal beperkingen gelden. Per leerling moet er 4 vierkante meter ruimte zijn, per leerkracht 8.

2. Mondmaskers in secundair

In de lagere school moeten alleen leerkrachten een masker dragen.

Ook over de mondmaskers waren heel wat vragen. De Nationale Veiligheidsraad had die verplicht voor iedereen ouder dan twaalf jaar. Maar het onderwijsveld heeft nu beslist dat dat enkel opgaat voor het secundair onderwijs. In de lagere school moeten alleen leerkrachten een masker dragen.

Een gezichtsscherm of wand van plexiglas kan een mondmasker vervangen. Zonder bescherming lesgeven als voldoende afstand gehouden wordt, zoals het katholiek onderwijs had voorgesteld, is niet mogelijk.

3. Twee extra jaren mogen op 29 mei opstarten

De Nationale Veiligheidsraad liet toe dat twee extra jaren uit het secundair onderwijs zouden opstarten. Het Vlaamse onderwijsveld had dat zelf enkel voor de laatstejaars voorzien. De voorkeur gaat naar de scharnierjaren, het tweede en het vierde, omdat de eindtermen op graadniveau geformuleerd zijn. Dat kan ten vroegste op 29 mei, omdat het onderwijs een positieve evaluatie van de heropstart wil afwachten.

Er is niet besloten of het beroepsonderwijs daarbij voorrang zou krijgen. De nood aan fysieke lessen is daar nochtans het hoogst: praktijklessen zijn bijzonder moeilijk virtueel na te bootsen en het bso bevat gemiddeld meer kwetsbare jongeren die risico op schooluitval lopen.

Scholen gaven ook aan niet te weten wat gedaan als ze de heropstart niet konden bolwerken. Daarover is nu verduidelijkt dat scholen ook minder jaren mogen opstarten als ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Het zesde leerjaar krijgt prioriteit, gevolgd door het eerste en het tweede. Ook kunnen directies ervoor kiezen minder dagen les te geven.

4. Opvang nog onduidelijk

Dat scholen zelf kunnen kiezen hoever ze gaan in de heropstart is slecht nieuws voor ouders die opnieuw moeten gaan werken.

Nu de economie geleidelijk herneemt, stijgt ook de vraag naar opvang. De regel was altijd dat kinderen van ouders die buitenshuis gingen werken en geen alternatief vonden gebruik konden maken van opvang op school. Wat er bij een grote toeloop moet gebeuren is nog niet beslist.

Heel wat scholen geven aan dat een en-en-enverhaal van fysieke lessen, afstandsleren en opvang niet realistisch is. Er wordt gedacht aan samenwerkingen met externe partners, zoals de lokale besturen. Ook de studenten uit de lerarenopleiding kunnen extra capaciteit creëren.

5. Wat met examens en deliberaties?

De directies snakken ook naar duidelijkheid over de examens en deliberaties. Eerder was het mantra nog dat elke leerling recht zou hebben op een faire evaluatiekans. Maar ondertussen is de kans reëel dat een pak Vlaamse leerlingen dit schooljaar niet meer op de schoolbanken zullen zitten.

Hoe beslis je of een leerling over mag naar het volgende jaar, klaar is voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt? Dat is niet alleen een didactische vraag, maar ook een juridische. Het schoolreglement bepaalt hoe leerlingen worden geëvalueerd. Om daarvan te mogen afwijken is een nooddecreet nodig, maar die staat nog in de steigers.

6. Zomervakantie en volgend schooljaar?

Of een echte inkorting aan het begin of het einde van de vakantie een optie is, wil niemand gezegd hebben, maar het is duidelijk dat vroeg of laat ook in die richting gekeken zal worden. Evident is het niet: het voorstel de examens tot 30 juni te organiseren, zodat de deliberaties in de eerste week van juli vallen, kon rekenen op de woede van de sociale partners.