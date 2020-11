Somers breekt met Minderhedenforum

Hackatons

Join.Vlaanderen is onder meer de organisatie die samen met Hassan Al Hilou jongeren met migratieroots samenbrengt op verschillende hackathons om na te denken over de manier waarop ze meer jongeren kunnen bereiken met de coronarichtlijnen. Er zijn ook al engagementsverklaringen afgesloten en gesprekken gevoerd met verschillende potentiële partners, van universiteiten over initiatieven als Citizenlab, Markant vzw, Black History Month en ASATT vzw tot de Confederatie van Immobiliënberoepen.

'In plaats van bestaande structuren in stand te houden, wil ik aan de slag met nieuwe mensen en dingen in beweging krijgen. Join.Vlaanderen is vernieuwend, praktijk- en actiegericht', stelt Somers. Join.Vlaanderen zal niet enkel beleidsadviezen formuleren, maar vooral concrete acties en projecten uitrollen die van samenleven in diversiteit volgens de minister een succes kunnen maken.