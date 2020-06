Somers stimuleert praktijktests in heel Vlaanderen

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) drukt het gaspedaal in voor de invoering van de veelbesproken praktijktests, een gevoelig punt bij coalitiepartner N-VA.

Somers trekt geld en mensen uit om de gemeenten te begeleiden bij het opzetten van praktijktests op de woon- en de huurmarkt. Met dat systeem, waar al ruim tien jaar over wordt gepalaverd, wordt gecontroleerd of immokantoren en de hr-diensten van bedrijven mensen met migratieroots niet achterstellen. Praktijktests bestaan al of zijn in voorbereiding in steden als Gent, Kortrijk, Antwerpen en Somers' eigen Mechelen. Van die steden wil hij de best practices bundelen en die aan alle gemeentebesturen aanbieden. Hij trekt ook geld uit voor gemeenten die praktijktests willen organiseren.

Privéverhuurders

Somers trekt zich op aan de resultaten van praktijktests in Mechelen. Daaruit blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker uitgesloten worden door vastgoedmakelaars en privéverhuurders. In 31 procent van de gevallen worden mensen met een Marokkaanse naam gediscrimineerd ten opzichte van iemand met een Belgische naam, zelfs als ze een vergelijkbaar loon hebben.

31% Praktijktests In 31 procent van de gevallen worden mensen met een Marokkaanse naam gediscrimineerd ten opzichte van iemand met een Belgische naam, zelfs als ze een vergelijkbaar loon hebben.

Makelaars worden ook vaak geconfronteerd met discriminerende vragen van eigenaars. Mechelen gaat daarom de makelaars trainen. De stad gaat ook mystery calls, praktijktests per telefoon, uitvoeren bij immokantoren.

Somers maakt ook werk van een resolutie over de strijd tegen racisme die deze week is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. In die resolutie wordt opgeroepen academisch te monitoren in welke mate discriminatie op de arbeids- en de woonmarkt bestaat. Volgende week zit hij al aan tafel met experts om de tests te organiseren. Nog opvallend: Somers wil onderzoeken of in het Vlaamse ambtenarenapparaat praktijktests ingevoerd kunnen worden.

Timing