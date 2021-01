Somers treedt op tegen Yesil Camii-moskee

Na homofobe uitspraken door de imam begint Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) de procedure om de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren in te trekken.

De beslissing van Somers volgt na een advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De moskee Yesil Camii in Houthalen-Helchteren dreigt haar erkenning te verliezen wegens het verspreiden van haatdragende en discriminerende boodschappen over de lgbt-gemeenschap, staat in een persbericht van het kabinet van Somers.

De imam van Yesil Camii deelde een bericht op zijn Facebook dat op een discriminerende manier uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ziekte en verval meebrengt. Hij deelde ook een bericht waarin hij zei nog altijd achter Ali Erbas te staan. Erbas is de directeur van Diyanet in Turkije en had net de lgbt-gemeenschap aangevallen in een controversiële toespraak tijdens het vrijdaggebed.