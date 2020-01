Somers wil erkenning Antwerpse moskee intrekken

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) is een procedure gestart om de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association vzw in te trekken. Er zou geen sprake zijn van extremisme.

De Antwerp Islamic Association is een Pakistaanse geloofsgemeenschap in Antwerpen, die in 2007 erkend werd. Al meer dan drie jaar slepen interne conflicten aan bij de moskee, meldt Somers. De politie zou zelfs tussenbeide zijn gekomen. Ook zou de moskee inbreuken hebben gepleegd op het erkenningsbesluit. De door de Belgische Moslimexecutieve erkende imam mag de gebedsruimten niet betreden, en werd vervangen door een nieuwe, niet-erkende imam.