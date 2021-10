Somers wil niet weten van Vilvoordse coronapas

Gemeenten kunnen op basis van de Gemeentewet geen Covid Safe Ticket opleggen in nieuwe sectoren. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, nadat Vilvoorde het gebruik van de coronapas heeft verruimd.

De stad Vilvoorde voerde dinsdag het Covid Safe Ticket (CST) in voor fitnesscentra. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) pleit al langer voor een ruimere inzet van de coronapas in zijn gemeente. Hij vreest een waterbedeffect, waarbij strengere Brusselse regels meer ongevaccineerden naar Vilvoorde duwen. Bovendien raken de Vilvoordse vaccinatiecijfers voorlopig niet op niveau.

Bonte zat maandag samen met de Vlaams-Brabantse gouverneur Jan Spooren. Die gaf hem groen licht om het CST in te voeren. Bonte vaardigt een burgemeestersbesluit uit op basis van de nieuwe Gemeentewet. 'Die zegt dat burgemeesters alle middelen mogen inzetten om pandemieën tegen te gaan. We hebben de juiste juridische basis gevonden', zegt Bonte.

Daar is Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) het niet mee eens, laat hij weten na overleg met de regering en de administratie. Voor een ruimere inzet van de coronapas is volgens hem een decretale basis nodig. Woensdag ligt dat decreet ter stemming in het Vlaams Parlement. 'Nadien volgt een duidelijke communicatie naar de lokale besturen, zodat burgemeesters weten waar ze aan toe zijn', aldus Somers.

In principe was het de bedoeling de burgemeesters met het nieuwe decreet alleen de mogelijkheid te geven strenger om te gaan met het CST in sectoren waar dat al wordt ingezet. Dus bijvoorbeeld om ook voor kleinere events een covidpas in te voeren.

Nieuwe sectoren zouden niet worden geïntroduceerd. Al lijkt daar nu toch een opening in de maak. 'De minister is correct wat de huidige regeling betreft', zo laat Vlaams parlementslid Lorin Parys op twitter weten. 'We maken het morgen met het nieuwe decreet wel mogelijk dat fitnesscentra CST kunnen vragen na besluit van de burgemeester en overleg met de gouverneur'.