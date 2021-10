Somers zegt opnieuw nee tegen automatische Franse communicatie in Vlaamse rand

Vlaams minister Bart Somers houdt ondanks een besluit van de Raad van State voet bij stuk: Franstaligen in Vlaamse faciliteitengemeenten moeten niet rekenen op automatische communicatie in het Frans.

Het is de zoveelste passage in de strijd om taalrechten van Franstaligen in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. Die moeten bij elke communicatie van het lokale bestuur aanvragen dat die ook in het Frans gebeurt.

Die regels zijn vastgelegd via een omzendbrief van voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), maar leiden geregeld tot een conflict tussen de Vlaamse regering en de faciliteitengemeenten. Die ijveren ervoor dat de communicatie naar de Franstaligen automatisch in het Frans gebeurt.

De faciliteiten in de faciliteitengemeenten worden het best zo restrictief mogelijk ingevuld om het gebruik van het Nederlands te beschermen. Bart Somers Vlaams minister

De Raad van State stelde in 2014 een tussenoplossing voor. Hij opperde ervoor dat burgers elke vier jaar de aanvraag voor communicatie in het Frans opnieuw doen. In een arrest van 22 september bevestigt de Raad van State dat standpunt en vraagt ze de Vlaamse regering dat toe te passen.

Maar de Vlaamse regering legt die vraag naast zich neer. 'Het is niet de eerste keer dat de Raad van State een uitspraak doet over de interpretatie van de taalwetgeving in de omzendbrief Peeters', zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Hij voegt eraan toe dat 'de faciliteiten in de faciliteitengemeenten het best zo restrictief mogelijk worden ingevuld om het gebruik van het Nederlands daar te beschermen'.