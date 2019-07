Sp.a aan tafel is droomscenario voor De Wever

Sp.a-voorzitter John Crombez mag van zijn partij met formateur Bart De Wever (N-VA) praten over een Vlaamse regering. Dat is een droomscenario voor De Wever.

De beslissing van de sp.a kwam er na een speciale vergadering van de cheffen van alle lokale afdelingen. Crombez riep de basis - alle parlementsleden waren ook uitgenodigd - bijeen om te polsen naar hun mening over een deelname aan de Vlaamse coalitie.

Kort na de verkiezingsdreun op 26 mei klonk nog een radicaal veto, maar de sfeer is aan het kantelen. Het hielp dat Vlaams formateur Bart De Wever op 2 juli de coalitiegesprekken on hold zette. Zo konden de geesten van Crombez en zijn partij rijpen. Intern is intussen de afweging gemaakt dat de sp.a in zowat elk alternatief in beeld is bij de vorming van een federale coalitie. Daarom is het oordeel dat het dom zou zijn een Vlaams veto uit te spreken.

Crombez haalde zijn slag thuis. Hij kreeg een meerderheid achter zich om te gaan praten met De Wever. Effectief regeren met de N-VA wordt nog een ander paar mouwen, wordt benadrukt. De basis voor de gesprekken wordt een nota waarin vastgelegd is waar de lat ligt als over toetreding tot de coalitie wordt gesproken.

Bruno Tobback

Het coalitiedilemma bracht in de aanloop naar de vergadering oude vetes naar boven. Bruno Tobback, die in 2015 van de sp.a-voorzittersstoel is geduwd door Crombez, trok woensdag publiekelijk het hardst van leer tegen Vlaamse regeringsdeelname. Na afloop van het overleg liet hij verstaan zich te kunnen vinden in de uitkomst. ‘Ik heb de inhoudelijke nota meegeschreven. Als De Wever heel ons inhoudelijk programma overneemt, mag er wat mij betreft natuurlijk onderhandeld worden.’

Achter de schermen speelt ook de federale puzzel mee in de socialistische position switch. Federaal informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) probeert de N-VA en de PS te verzoenen. Een Vlaamse coalitie met de sp.a kan het glijmiddel zijn om ook federaal een paars-gele of Bourgondische coalitie in de steigers te zetten.

‘We gaan toch geen wisselgeld spelen voor De Wever’, aldus Tobback voor de vergadering. ‘Vande Lanotte heeft al veel mysterieuze constructies opgezet en die hebben ons over het algemeen weinig opgebracht. Dit is beneden onze waardigheid.’ Ook Tobbacks stadsgenoot en Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kantte zich tegen een Vlaamse coalitie met de N-VA. Van Ridouani is geweten dat hij warmdraait om Crombez op te volgen als partijvoorzitter.

Masseren

De interne strijd is daarom nog niet gestreden. Maar het staat vast dat een belangrijke klip gerond is voor het kamp-Crombez en Tobback en co. voorlopig moeten inbinden. Zodra coalitiegesprekken op gang worden getrokken, begint een nieuwe dynamiek. Belangrijke bevoegdheden en toegiften op socialistische stokpaardjes kunnen de sp.a voort in de richting van een regeringsdeelname masseren.

Het is nog te zien hoever De Wever wil gaan om de sp.a aan boord te trekken.

Het is ook te zien hoever De Wever wil gaan om de sp.a aan boord te trekken. Zijn voorkeur is onduidelijk. Het meest voor de hand liggende scenario blijft Zweeds (N-VA, Open VLD en CD&V). Het enige valabele alternatief, Bourgondisch (N-VA, Open VLD en sp.a), heeft een krappe marge. ‘Maar een krappe meerderheid leidt vaak tot de beste regeringen’, zegt een hoge N-VA-bron.