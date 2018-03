Sp.a-boegbeeld Meeuws schiet zichzelf opnieuw in voet

In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas is het protest van de Vlaamse boeren, die misnoegd zijn over onder meer de lage prijs van melk en varkensvlees, donderdagochtend met beperkte hinder van start gegaan. De lokale politie raadt bestuurders aan om de opritten en afritten van de E17 in Sint-Niklaas te vermijden. Ook in Eke zijn de acties gestart.