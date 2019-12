Sp.a claimt positie gouverneur Limburg

De vorige Vlaamse regering voerde een nieuwe, objectievere, procedure in om de provinciegouverneurs aan te duiden. Er zou een duidelijke selectieprocedure komen en de winnaar zou de functie krijgen zonder dat politieke kleur een rol speelt. De eerste keer dat de procedure werd toegepast, in de zoektocht naar een man of vrouw voor Oost-Vlaanderen, resulteerde dat in een lange discussie, tussen voornamelijk N-VA en Open VLD. Er werd uiteindelijk geen overeenstemming bereikt.