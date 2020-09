Sp.a hekelt Vlaams woon- en armoedebeleid

'Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele moet dringend krachtdadiger optreden tegen dakloosheid. De Vlaamse regering reserveerde daar 1,5 miljoen euro extra voor, maar dat geld raakt niet bij de kwetsbare huurder’, klaagt sp.a-parlementslid Maxim Veys aan.

Tijdens de coronacrisis gold een verbod op uithuiszettingen van eind maart tot 17 juli. Om een piek aan uithuiszettingen nadien te vermijden, maakte de Vlaamse regering begin juni meer dan 1,5 miljoen euro extra vrij voor het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen dat meteen ook de opdracht kreeg om proactiever op te treden.

Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a) aan minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) blijkt echter dat tot september amper 23 dossiers behandeld werden, goed voor nog geen 22.000 euro aan steun. ‘Veel te weinig in vergelijking met de werkelijke nood', werpt Veys op. Ook al bleef de gevreesde piek uit, een rondvraag bij de OCMW’s leert dat het aantal aanvragen tot uithuiszetting zeker niet lager ligt dan andere jaren. 'Naar schatting 1.000 aanvragen per maand. Het zal van de vrederechters afhangen hoeveel van die huurders effectief op straat komen te staan.’

'Het fonds van Diependaele draait vierkant', zegt Veys. 'Er is nochtans geen tijd meer om te experimenteren. Veel huurders zitten door de coronacrisis in financiële moeilijkheden, het fonds kan hen helpen om de huurachterstand stap voor stap af te betalen.'

Communicatie

Veys vraagt Diependaele om meer daadkracht in zijn beleid tegen dakloosheid. 'De minister moet er alles aan doen om getroffen huurders met het onbenutte geld uit het fonds alsnog te bereiken. Het maakt niet uit of het nu ligt aan de procedure of de communicatie.'

De Vlaamse regering voert anno 2020 beleid rond huisvesting en armoede zonder te weten hoeveel huurders elk jaar uit hun huis worden gezet. Dat is niet te vatten. Maxim Veys Vlaams Parlementslid

Sp.a vindt het onbegrijpelijk dat er geen cijfers van het aantal uithuiszettingen zijn. 'De Vlaamse regering voert anno 2020 beleid rond huisvesting en armoede zonder te weten hoeveel huurders elk jaar uit hun huis worden gezet. Dat is niet te vatten. De schattingen gaan uit van zo'n 30 procent van de aanvragen, of zo'n 300 uithuiszettingen per maand.’