Sp.a-voorzitter Crombez biedt ontslag aan

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft gisteren zijn mandaat ter beschikking gesteld. Het partijbestuur vraagt de Oostendenaar unaniem op post te blijven.

Nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke op de verkiezingsavond al zijn ontslag had aangeboden, heeft ook sp.a-voorzitter John Crombez gisteren zijn mandaat ter beschikking gesteld van het partijbureau. Dat vernam De Tijd bij meerdere bronnen. Het partijbestuur, dat voor de gelegenheid uitgebreid was tot alle sp.a-verkozenen, heeft unaniem gevraagd dat Crombez op post blijft tot er een nieuwe voorzitter is. In het najaar staan voorzittersverkiezingen op het programma.

In de sp.a was eerder al afgesproken de voorzittersverkiezingen te organiseren na de verkiezingen van 26 mei. Crombez was gevraagd de continuïteit tot dan te verzekeren. De sp.a sluit een oppositiekuur niet uit, maar heeft de deur voor een regeringsdeelname ook niet helemaal dichtgegooid. Ondanks die afspraken kwam er de afgelopen dagen felle kritiek van de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte en Bruno Tobback, de voorganger van Crombez, op de voorzitter.

Als Crombez kandidaat is om zichzelf op te volgen als voorzitter, zou hij heel wat steun krijgen. sp.a-bron

Crombez heeft daarom zijn mandaat ter beschikking gesteld en het partijbestuur gevraagd na te denken. ‘Hij bleef zelf niet op de vergadering, zodat zonder aarzeling kon worden gesproken’, zegt een sp.a’er. De uitkomst was dat de afspraken bevestigd zijn. Crombez is gevraagd op post te blijven tot er een nieuwe voorzitter is.

Het is afwachten of de Oostendenaar kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen. Dat is nog niet duidelijk. In de sp.a leeft het gevoel dat Bonte en Tobback met hun kritiek vooral beogen dat Crombez spontaan afziet van een tweede termijn als voorzitter. ‘Als hij opnieuw kandidaat is, zou hij heel wat steun krijgen’, zegt een medestander van de voorzitter.

De sp.a-voorzitter heeft dan wel bar slechte verkiezingen achter de rug, hij kan nog op veel steun rekenen. De kritiek van Bonte dat Crombez tegen zijn eigen decumulregels zondigt, wordt niet gedeeld. Er wordt opgemerkt dat het partijbestuur hem eerder de toestemming heeft gegeven tijdelijk het voorzitterschap te combineren met zijn parlementszitje, in afwachting van de voorzittersverkiezingen in het najaar.