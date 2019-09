Spanning bij CD&V stijgt nu Vlaamse finish nadert

In de laatste rechte lijn van de Vlaamse regeringsonderhandelingen komt er ook duidelijkheid over de toekomst van CD&V. Waar legt de partij de focus in Vlaanderen en wie gaat voor welke post?

‘Deze dagen zijn cruciaal’, zegt een christendemocraat. ‘De komende uren en dagen zullen bepalen of het partijcongres om de regeringsdeelname goed te keuren een fijn of een spannend congres wordt.’ De hoofdkwartieren van de N-VA, Open VLD en CD&V houden er rekening mee dat de partijcongressen dit weekend moeten samenkomen om de toetreding tot de nieuwe Vlaamse regering goed te keuren. Vooral bij de christendemocraten dreigt dat woelig te kunnen worden, zegt een andere christendemocraat.

In 2014 was er al twijfel in eigen rangen over de deelname aan de centrumrechtse Vlaamse en federale regering. Nu de eens zo sterke CD&V op 15 procent van de stemmen teruggevallen is, rijst die twijfel opnieuw. Zeker nadat uit postelectorale onderzoeken een beeld naar voren is gekomen van een partij in existentiële crisis waarvan mensen niet goed weten waarvoor ze staat.

In CD&V-rangen is er ergernis dat het business as usual lijkt voor de Vlaamse regeringsonderhandelaars. CD&V zet zich schrap tegen de N-VA en Open VLD als die de aanval op het middenveld voeren, zowel in het onderwijs als in de welzijnssector.

Toch blijft de partij tijdens de onderhandelingen om ideologische redenen het middenveld verdedigen. ‘Zo maken we dezelfde fouten als in het verleden’, zegt een CD&V’er. ‘De verdediging van het middenveld en van de provincies heeft ons weinig opgeleverd.’

En dat terwijl bevriende organisaties zoals de christelijke vakbond en Beweging.net CD&V de afgelopen jaren continu onder vuur namen en zelfs opriepen voor andere partijen te stemmen.

De komende uren en dagen zullen bepalen of het partijcongres een fijn of een spannend congres wordt. CD&V-bron

ACV-voorzitter Marc Leemans erkende deze week in Knack dat CD&V de afgelopen jaren het sociale gelaat van de regering probeerde te zijn. ‘Maar het is de verantwoordelijkheid van de partij dat ze in een onevenwichtig rechtse regering is gestapt. Hoogstens om hier en daar wat te corrigeren hebben de CD&V-ministers vijf jaar moeten knokken. Scoren doe je daar niet mee.’

Dat zal meteen duidelijk worden bij de voorstelling van het Vlaams regeerakkoord, mogelijk al later deze week. Wellicht focussen de liberalen op de belastinghervorming en een eventuele jobkorting, terwijl de N-VA vooral op een strenger integratiebeleid zal hameren.

Welke trofeeën voor CD&V?

De vraag is met welke trofeeën CD&V kan uitpakken. De partij heeft wel degelijk eigen voorstellen op de onderhandelingstafel gelegd, zoals nieuwe plannen voor de sociale economie, in het onderwijs en in de welzijnssector. Maar belichamen die zaken genoeg de vernieuwing die CD&V zo nodig heeft? En zullen die voorstellen de meet halen?

Als de inhoudelijke gesprekken afgerond zijn, is het uitkijken naar de verdeling van de portefeuilles. CD&V kan na haar verkiezingsnederlaag niet langer de bevoegdheden Onderwijs en Welzijn claimen, want dat zijn budgettair de grootste twee portefeuilles van de Vlaamse overheid. De verwachting is dat de partij eerder de voorkeur aan Welzijn zal geven.

Dan wordt ook duidelijk wie in de regering stapt. Hilde Crevits, die als enig kopstuk standhield op 26 mei, blijft waarschijnlijk minister. Wouter Beke maakte na de verkiezingen bekend dat hij stopt als partijvoorzitter en stapt mogelijk ook in de Vlaamse regering.

Mogelijk haalt de partij nog het voorzitterschap van het Vlaams Parlement binnen voor Joke Schauvliege, die opnieuw goed scoorde in Oost-Vlaanderen. Of CD&V kan voor een extra ministerpost gaan door de verplichte minister uit Brussel te leveren.

Als Crevits zoals verwacht voor het voorzitterschap past, dreigt die strijd binnenkort volop los te barsten. Midden december wordt normaal een opvolger voor Beke aangeduid, maar mogelijke geïnteresseerden wilden eerst duidelijkheid over de keuze van Crevits. Die interne onzekerheid hangt als een schaduw boven de CD&V’ers tijdens de onderhandelingen, luidt het bij de andere partijen. ‘Iedereen kijkt naar iedereen in die partij en niemand lijkt goed te weten welke richting ze uit moet.’