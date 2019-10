Spoedberaad bij Open VLD over ministerposten

De top van de Vlaamse liberalen heeft de koppen bij elkaar gestoken om de Vlaamse ministers aan te duiden. Bart Somers is een zekerheid, maar er is onzekerheid over de tweede naam. De druk op partijvoorzitter Gwendolyn Rutten om te springen is groot.

De partij haalde de bevoegdheden Inburgering en Integratie binnen, wellicht voor de Mechelse burgemeester Bart Somers. Naar wie de andere bevoegdheid - Mobiliteit en Ruimte Ordening - gaat is voorlopig een vraagteken. Volgens bronnen zou Maggie De Block, nu nog minister van Volksgezondheid in de federale regering, bedankt hebben voor het aanbod.

Iedereen kijkt nu in de richting van Gwendolyn Rutten om minister te worden en meteen ook Vlaams viceminister-president. Maar een uitgemaakte zaak is dat nog niet. De G7 - de partijtop van Open VLD - zit op dit moment samen. Volgens bronnen is de druk groot op Rutten om het te doen. Maar het is niet zeker of ze het zal doen. Het wordt niet uitgesloten dat ze haar handen wil vrijhouden moest bijvoorbeeld het premierschap in de schoot van Open VLD worden geworpen.