Staalname bevestigt aanwezigheid FBSA in Schelde

De waterstalen die vorige week genomen werden bij de bedrijfssite van 3M blijken de stof FBSA te bevatten. Het bedrijf had geen vergunning om die te lozen in de Schelde.

Een analyse van onderzoeksinstituut VITO bevestigt het officieel: in het Scheldewater in de buurt van de 3M-site zit FBSA. VITO deed vorige week staalnames in De Schelde, nadat 3M ervan beschuldigd was zonder vergunning FBSA in de Schelde te lozen. Om welke concentraties het gaat, is niet duidelijk.