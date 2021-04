Stad Antwerpen stelt zich vragen bij half miljoen subsidies voor Let's Go Urban

De dienst Interne Audit van de stad heeft bij een doorlichting van het jongerenproject Let's Go Urban van politica Sihame El Kouakibi 'mogelijke malversaties' vastgesteld.

Dat laat de stad Antwerpen weten na inzage in het dossier door burgemeester Bart De Wever en het schepencollege. Die besliste ook het dossier van Let's Go Urban (LGU) door te spelen aan het gerecht.

De auditdienst onderzocht concreet de investeringstoelage van 3,35 miljoen euro voor LGU. Die kreeg dat bedrag tussen 2016 en 2020 voor de renovatie van zijn locatie, het Urban Center op het Kiel, en een aanpalende nieuwbouw om er dans - en andere activiteiten te organiseren voor jongeren. Daarnaast ondersteunde de stad de werkingskosten van LGU tussen 2012 en 2020 voor 2,16 miljoen euro. Alles samen kreeg LGU dus ruim 5,5 miljoen van de stad.

Dossier naar gerecht

'De audit toont aan dat er bij de 3,35 miljoen investeringstoelage een (vermoeden van) oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro', meldt de stad. 'Een bedrag van 115.531 euro is nog verder te onderzoeken. Ook toont de audit aan dat binnen de werkingstoelage een bedrag van 120.251 euro onvoldoende onderbouwd is. Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn de bevindingen van de auditdienst ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten.' Alles samen gaat het dus om een bedrag van bijna een half miljoen euro.

De auditdienst besluit dat 2,96 miljoen van de 3,35 miljoen euro investeringssubsidie - of 88 procent ) voldoende is onderbouwd. Drie facturen zijn dubbel betaald - goed voor 21.736 euro - al gaat het bij twee facturen wellicht om een administratieve vergissing. Voor 203.766 euro zijn er duidelijke aanwijzingen van een ander doeleinde en er is ook sprake van gemanipuleerde facturen. 'Hierbij bleek dat bepaalde tekstelementen op de betreffende facturen digitaal werden overplakt met andere wit- of tekstvakken.' Bij 88.500 euro is er een vermoeden dat ze voor een ander doel zijn gebruikt, bij 27.029 euro is sprake van een onduidelijke afrekening.

Het bleek al dat de stad voor de renovatie van het LGU-centrum op het Kiel niet met zijn eigen ontwikkelingsmaatschappij werkte. Maar LGU zelf bouwheer liet spelen. 'Dat wordt wel vaker toegepast, zoals andere voor het Toneelhuis, Hetpaleis en basketclub Antwerp Giants', stelt de audit. De stad benadrukt daarbij dat de panden zijn eigendom blijven en ter beschikking staan van andere jeugdverenigingen.

Het stadsbestuur besloot zoals verwacht ook LGU in gebreke te stellen. Het betekent dat LGU de kans krijgt zich te verantwoorden voor de bevindingen van de audit. Mocht dat onvoldoende blijken voor de stad, kan het dat de concessie verbroken wordt. De stad zegt ook alle mogelijkheden te zullen aanwenden om de onterecht aangewende middelen terug te vorderen.

Geen kwaad opzet bij de stad

De auditdienst stelt tenslotte geen redenen gevonden te hebben dat kwaad opzet binnen de stadsdiensten in het spel was. 'Het onderzoek toont wel aan dat er in de opvolging van LGU onvoldoende structurele samenwerking was tussen verschillende stadsdiensten, waardoor niet altijd de juiste expertise werd aangewend. Daarnaast werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende doorgegeven tot op directieniveau. '