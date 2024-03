Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd naar rechter voor vastgoeddeals

Bijna tweeënhalf jaar nadat Krant van West-Vlaanderen Francesco Vanderjeugd ervan heeft beschuldigd zijn functie als burgemeester misbruikt te hebben in een reeks vastgoeddeals, moet de Open VLD'er voor de rechter verschijnen.

Het parket van West-Vlaanderen heeft Francesco Vanderjeugd (Open VLD) gedagvaard in het onderzoek naar zijn vastgoedtransacties. Dat meldde de burgemeester van Staden dinsdag zelf op zijn Facebook-pagina. 'Deze middag heb ik, na een periode van tweeënhalf jaar, een dagvaarding ontvangen', schrijft hij. 'Dit nieuws komt behoorlijk binnen. Ik blijf herhalen, met de hand op het hart, dat ik steeds heb gehandeld in eer en geweten. Ik blijf daar rotsvast van overtuigd.'

Vanderjeugd werd in 2022 door Krant van West-Vlaanderen van belangenvermenging beticht. Hij zou met voorkennis gronden hebben gekocht om die later door te verkopen aan een projectontwikkelaar die in Staden een groot herontwikkelingsplan wou uitvoeren. Audit Vlaanderen schaarde zich achter die lezing, maar Vanderjeugd heeft altijd ontkend dat hij met voorkennis handelde.