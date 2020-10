Stadions blijven open, maar met helft minder supporters

Toeschouwers mogen nog in een bubbel van vier naar het stadion en per vak zijn 200 in plaats van 400 voetbalsupporters toegestaan. Dat heeft de Pro League beslist in samenspraak met de ministers van Sport.

Bij sportwedstrijden buiten zijn 400 toeschouwers toegestaan, bij die binnen 200. Voor clubs met grote tribunes - zoals profclubs in de eerste voetbalklasse - geldt een uitzondering. Als een tribune wordt opgedeeld in vakken van 200, zijn meer toeschouwers toegelaten. Supporters mogen naast drie andere mensen uit de eigen bubbel zitten en tussen de bubbels moet minstens 1,5 meter zijn.

De maximumcapaciteit van 200 personen per supportersvak werd dinsdag in samenspraak met de regionale ministers van Sport afgeklopt door de Pro League - het vehikel boven de Belgische profvoetbalclubs. Daarmee worden de maatregelen in de voetbalstadions afgestemd op de beslissingen van het Overlegcomité afgelopen vrijdag. De clubs kunnen voortaan de helft minder supporters verwelkomen, want eerder waren 400 toeschouwers per vak toegelaten.

Eten, drinken en roken zijn voortaan verboden in de stadions. Zo wil de Pro League garanderen dat fans altijd hun mondmasker aanhouden.

De protocollen in de cultuursector en in de jeugdwerking worden later deze week aangepast.

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) verwerkt deze week de beslissingen van het Overlegcomité over de sportsector in de coronaprotocollen. De protocollen in de cultuursector en in de jeugdwerking worden later deze week aangepast. Dat gebeurt in samenspraak met coronacommissaris Pedro Facon.

Sport beoefenen

Vorige week werd al beslist dat voor sport code oranje geldt. Indoorwedstrijden voor contactsporten als zaalvoetbal, basketbal of volleybal mogen voor wie ouder is dan 12 niet meer doorgaan. Wedstrijden in de buitenlucht kunnen wel nog. Voor kinderen jonger dan 12 is zowel in- als outdoorsport toegelaten.