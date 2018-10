Stadslijst gaat Mechelen alleen besturen

'Na lang wikken en wegen hebben we deze beslissing genomen. Het mandaat dat de kiezer ons gaf, is dusdanig groot dat we op eigen kracht ons project willen verwezenlijken', zegt Somers. 'We zijn vereerd, enthousiast en erg gemotiveerd door dat mandaat, we dragen een grote verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat we beter alleen verder gaan om een coherent, duidelijk beleid te voeren.'