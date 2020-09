Stageplaats vinden wordt almaar moeilijker

Onder meer in het studiegebied handel is er grote onzekerheid in de sector van de verkoop. Doordat er vaker wordt thuisgewerkt, zijn er ook minder stageplaatsen in een kantooromgeving. Omdat veel werknemers technisch werkloos zijn, aarzelen werkgevers om stagiairs of leerlingen uit alternerende opleidingen aan te nemen. Dat probleem doet zich ook voor in de horeca.