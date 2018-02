Staking De Lijn treft vooral de steden

De dienstverlening bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn ondervindt vrijdagmorgen ernstige hinder van een staking van het personeel. Onder meer in de steden Gent en Antwerpen zijn de gevolgen van de actie om 6.30 uur al duidelijk voelbaar.

Er rijdt bovendien geen enkele kusttram.

Op het Gentse stadsnet rijden alleen tramlijn 1 (Gent Flanders Expo - Evergem Brielken) en stadsbussen 3 (Mariakerke Post - Gentbrugge Braemkasteel) en 5 (Gent Van Beverenplein - Gent UZ) om de dertig minuten. De rest van de stadslijnen rijdt niet.

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een op de vijf trams en bussen. De rest van de provincie Antwerpen ondervindt eveneens hinder: daar rijdt ongeveer de helft.

Ook in de provincie Limburg is op de streeklijnen bijna de helft van de vroege ritten uitgereden. Maar ook daar worden de steden feller getroffen: op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. Ook voor de belbussen in Limburg wordt grote hinder verwacht. De belbuscentrale is niet bereikbaar voor nieuwe reservaties.

Voorts rijden er vrijdagvoormiddag geen kusttrams tussen De Panne en Knokke. Op de streeklijnen in West-Vlaanderen rijdt ongeveer tachtig procent uit. Het is nog onduidelijk hoe groot de hinder zal zijn op de West-Vlaamse stadsnetten. Er zullen in die provincie bovendien geen ritten meer gereden worden na 20.00 uur.

Tot slot is ook in Vlaams-Brabant de dienstverlening ernstig verstoord. In Leuven en omgeving is ongeveer een kwart van de chauffeurs uitgereden, in de Druivenstreek ongeveer de helft. In de regio's Grimbergen, Asse en Haacht rijdt momenteel een op de vier bussen, terwijl in de omgeving van Londerzeel, Vilvoorde geen enkele bus rijdt.

De Lijn benadrukt dat de situatie de komende uren nog kan veranderen. Reizigers kunnen voor updates terecht op www.delijn.be.